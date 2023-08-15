「循環杯元年」僅3成民眾使用 衛生疑慮是最大障礙環團提2建議

環保署致力推動減塑政策，但環團綠色和平指出，「循環杯元年」7個月過去，經調查發現，盡管有9成民眾知道循環杯，但僅3成使用過，多數民眾仍對衛生有疑慮，認為下周將升格的環保署應更積極投入相關作業，包含加強宣導、推動循環杯與一次性的價差機制，提供更大誘因吸引民眾使用。

綠色和平今天發布「循環杯民眾認知以及使用經驗調查報告」，綠色和平減塑專案主任徐聖惠表示，現行政策規範便利商店與速食業需提供循環杯，為使調查貼近消費族群，民調年齡為20至50歲男女受訪者，以網路調查進行，調查日期從今年7月6日至14日止，有效樣本數為1131份，且「請問您平均到便利商店購買現做咖啡或飲品的頻率」題回答「通常不喝超商咖啡及現做飲品」不高於總樣本數5%。

徐聖惠指出，經調查後發現，96%受訪者都聽過循環杯服務，但實際使用者僅占31%，其中約93%表示會繼續使用；但實際行為方面，過去半年民眾平均使用僅4.3次，使用2至5次者最多約占50%，而只有1次使用的民眾則不足3成（26%），反映民眾大致滿意循環杯的服務，但如何吸引更多民眾初次嘗試使用循環杯是關鍵。

而不願意使用或繼續使用環保杯的民眾有3大原因，包含衛生疑慮占72.5％、沒有需求（有自帶杯）占52.3％、缺乏誘因占20.2％。

調查也顯示，約85%受訪支持循環杯政策、逾76%認為循環杯若與一次性飲料杯有價差時，會增加使用意願、約79%認為政府及企業應加速發展重複使用包裝，將其應用於更多商品；徐聖惠說，國際上也有針對一次性塑膠餐具的法規案例，如荷蘭今年7月起針對一次性塑膠杯及部分食品容器收費，且業者須提供可重複使用的容器。

徐聖惠表示，衛生疑慮仍為多數人未能嘗試使用循環杯的主因，而環保署下周將升格為環境部，針對循環杯政策，建議應加強宣導、消弭民眾衛生疑慮，並積極推動循環杯與一次性的價差機制，建立刺激選用循環杯的市場環境，落實源頭減廢目標。