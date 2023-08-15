情人節限定專屬浪漫！LOEWE星星包、DIOR繁花討她歡心

下週二8月22日就是七夕情人節，在中國民間傳說中，牛郎與織女被銀河相隔，每年只有在農曆七月七日這天能在鵲橋相會。LOEWE七夕系列限量版Hammock Hobo迷你包，點綴骰子星星吊飾，包款外型靈活變化，由LOEWE西班牙工坊的資深工匠手工製成，提供紫藤色、青檸綠色及迷霧灰等獨特色彩選擇，於台北信義微風南山專門店販售。LOEWE的七夕形象廣告也以現代角度詮釋牛郎織女的愛情故事，以透過簡單而真誠的方式表達心意，都能為跨越時空的情意注入激情火花。

以優質面料聞名的Loro Piana為天下有情人推出七夕限定系列，每一款服飾均裝飾Suitcase Stripe條紋圖案，強調舒適比例和輕鬆實用。還有趣味的木柄皮革乒乓球拍，以及一套Suitcase Stripe條紋圖案筆記本和彩色鉛筆，。配件則推出搭配柔軟納帕皮革襯裡的淺鞣製小牛皮Extra Pocket L19手拿包、All Season Cotton Rain布料棒球帽，還有經防水處理的麂皮及Techno Twill Rain布料雙材質Week End Evo運動鞋，鞋墊也裝飾了七夕情人節配色的Suitcase Stripe條紋圖案。