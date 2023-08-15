情人節限定專屬浪漫！LOEWE星星包、DIOR繁花討她歡心
下週二8月22日就是七夕情人節，在中國民間傳說中，牛郎與織女被銀河相隔，每年只有在農曆七月七日這天能在鵲橋相會。LOEWE七夕系列限量版Hammock Hobo迷你包，點綴骰子星星吊飾，包款外型靈活變化，由LOEWE西班牙工坊的資深工匠手工製成，提供紫藤色、青檸綠色及迷霧灰等獨特色彩選擇，於台北信義微風南山專門店販售。LOEWE的七夕形象廣告也以現代角度詮釋牛郎織女的愛情故事，以透過簡單而真誠的方式表達心意，都能為跨越時空的情意注入激情火花。
以優質面料聞名的Loro Piana為天下有情人推出七夕限定系列，每一款服飾均裝飾Suitcase Stripe條紋圖案，強調舒適比例和輕鬆實用。還有趣味的木柄皮革乒乓球拍，以及一套Suitcase Stripe條紋圖案筆記本和彩色鉛筆，。配件則推出搭配柔軟納帕皮革襯裡的淺鞣製小牛皮Extra Pocket L19手拿包、All Season Cotton Rain布料棒球帽，還有經防水處理的麂皮及Techno Twill Rain布料雙材質Week End Evo運動鞋，鞋墊也裝飾了七夕情人節配色的Suitcase Stripe條紋圖案。
由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri發想的嶄新Florilegio印花，運用明亮色彩花朵的圖像，營造充滿詩意的浪漫情懷。囊括斜紋防水大衣、絲質斜紋襯衫、方巾、絲巾與標誌性的Book Tote托特包，以及Dway涼鞋到Walk'n Dior休閒鞋，皆綴飾植物印花細節，以蔥鬱花園勾勒出如夢似幻般的形象。而針對都會型男，Dior Safari系列包款在男裝創意總監Kim Jones自Dior標誌性的Oblique斜紋緹花元素延伸下，新增迷你尺寸，黑色與米色Dior Oblique斜紋緹花版本，以緹花巧思與新尺寸，在浪漫七夕打點男伴型格。
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