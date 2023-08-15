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情人節限定專屬浪漫！LOEWE星星包、DIOR繁花討她歡心

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior Caro Florilegio印花5 隔層卡片套，12,000元。圖／Dior提供
Dior Caro Florilegio印花5 隔層卡片套，12,000元。圖／Dior提供

下週二8月22日就是七夕情人節，在中國民間傳說中，牛郎與織女被銀河相隔，每年只有在農曆七月七日這天能在鵲橋相會。LOEWE七夕系列限量版Hammock Hobo迷你包，點綴骰子星星吊飾，包款外型靈活變化，由LOEWE西班牙工坊的資深工匠手工製成，提供紫藤色、青檸綠色及迷霧灰等獨特色彩選擇，於台北信義微風南山專門店販售。LOEWE的七夕形象廣告也以現代角度詮釋牛郎織女的愛情故事，以透過簡單而真誠的方式表達心意，都能為跨越時空的情意注入激情火花。

以優質面料聞名的Loro Piana為天下有情人推出七夕限定系列，每一款服飾均裝飾Suitcase Stripe條紋圖案，強調舒適比例和輕鬆實用。還有趣味的木柄皮革乒乓球拍，以及一套Suitcase Stripe條紋圖案筆記本和彩色鉛筆，。配件則推出搭配柔軟納帕皮革襯裡的淺鞣製小牛皮Extra Pocket L19手拿包、All Season Cotton Rain布料棒球帽，還有經防水處理的麂皮及Techno Twill Rain布料雙材質Week End Evo運動鞋，鞋墊也裝飾了七夕情人節配色的Suitcase Stripe條紋圖案。

Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri發想的嶄新Florilegio印花，運用明亮色彩花朵的圖像，營造充滿詩意的浪漫情懷。囊括斜紋防水大衣、絲質斜紋襯衫、方巾、絲巾與標誌性的Book Tote托特包，以及Dway涼鞋到Walk'n Dior休閒鞋，皆綴飾植物印花細節，以蔥鬱花園勾勒出如夢似幻般的形象。而針對都會型男，Dior Safari系列包款在男裝創意總監Kim Jones自Dior標誌性的Oblique斜紋緹花元素延伸下，新增迷你尺寸，黑色與米色Dior Oblique斜紋緹花版本，以緹花巧思與新尺寸，在浪漫七夕打點男伴型格。

Dior Florilegio白色多彩真絲斜紋方巾，20,000元。圖／Dior提供
Dior Florilegio白色多彩真絲斜紋方巾，20,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle附肩帶直式小袋，54,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle附肩帶直式小袋，54,000元。圖／Dior提供
Loro Piana推出七夕情人節限定系列，每一款服飾均裝飾Suitcase Stripe條紋圖案。圖／Loro Piana提供
Loro Piana推出七夕情人節限定系列，每一款服飾均裝飾Suitcase Stripe條紋圖案。圖／Loro Piana提供
LOEWE推出七夕限定Hammock Hobo迷你包與星星吊飾。圖／LOEWE提供
LOEWE推出七夕限定Hammock Hobo迷你包與星星吊飾。圖／LOEWE提供
LOEWE推出七夕限定Hammock Hobo迷你包與星星吊飾。圖／LOEWE提供
LOEWE推出七夕限定Hammock Hobo迷你包與星星吊飾。圖／LOEWE提供
Dior Miss Caro奶油白Florilegio花朵印花小牛皮微型鍊帶包，51,000元。圖／Dior提供
Dior Miss Caro奶油白Florilegio花朵印花小牛皮微型鍊帶包，51,000元。圖／Dior提供
LOEWE推出七夕限定Hammock Hobo迷你包與星星吊飾，提供紫藤色、青檸綠色及迷霧灰三種顏色選擇。圖／LOEWE提供
LOEWE推出七夕限定Hammock Hobo迷你包與星星吊飾，提供紫藤色、青檸綠色及迷霧灰三種顏色選擇。圖／LOEWE提供
Dior Caro XS Florilegio印花錢包，17,000元。圖／Dior提供
Dior Caro XS Florilegio印花錢包，17,000元。圖／Dior提供
Loro Piana推出七夕情人節限定系列All Season Cotton Rain布料棒球帽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana推出七夕情人節限定系列All Season Cotton Rain布料棒球帽。圖／Loro Piana提供
Dior推出Florilegio花朵印花系列。圖／Dior提供
Dior推出Florilegio花朵印花系列。圖／Dior提供
Loro Piana七夕情人節限定系列淺鞣製小牛皮Extra Pocket L19手拿包。圖／Loro Piana提供
Loro Piana七夕情人節限定系列淺鞣製小牛皮Extra Pocket L19手拿包。圖／Loro Piana提供

七夕 Dior 情人節

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