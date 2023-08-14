猛一看像「蝌蚪」！Asahi朝日集團總部造型超吸睛

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聯合報／ 記者高婉珮／專題即時報導
象徵熱情的黃色火炬自「啤酒杯大樓」內部鳥瞰，視覺張力十足。記者高婉珮／攝影。
象徵熱情的黃色火炬自「啤酒杯大樓」內部鳥瞰，視覺張力十足。記者高婉珮／攝影。

自東京地鐵淺草站5號出口向隅田川方向望去，可以望見一幢屋頂有金色火炬的杯狀黑色建物；距離晴空塔不遠的，還有靈感來自啤酒杯的「啤酒杯大樓」，大樓頂部甚至刻意以白色牆面，悉心模擬出令啤酒控們會心一笑的白色啤酒泡沫。兩棟造型特殊的建物緊緊相依，不但吸睛程度絲毫不輸晴空塔，也成為東京墨田區吾妻橋畔的知名地標。

這琥珀色的「啤酒杯大樓」，正是於1989年竣工的Asahi朝日集團總部，整棟大樓以集團主力商品——啤酒的啤酒杯為設計概念，大樓不但是集團總部辦公室，21樓和22樓更是高級餐廳，讓民眾不但能夠有機會自海拔100公尺的高度，一邊享受美食，一邊瀏覽隅田川風光與淺草街景，還可以有機會用難得的鳥瞰角度，充分感受來自一旁「Asahi Super Dry Hall」屋頂金色火炬的飽滿視覺張力。

「Asahi Super Dry Hall」出自法國知名設計師菲利浦‧史塔克（Philippe Starck）的設計，興建於Asahi朝日啤酒吾妻橋工廠舊址。Asahi朝日集團表示，黑色杯狀建物象徵著「聖火台」，金色的火焰則代表著「朝向新世紀飛躍的Asahi Beer熱情的心」；當年大樓的揭幕啟用，也成為作為朝日啤酒百年紀念活動的一部分。大廳的一層至三層是啤酒主題餐廳，共有240席座位。

關於金色火焰的設計，多年來始終話題不斷。有民眾覺得像「蝌蚪」，也有人覺得看起來像「鯨魚」或「筋斗雲」…等。興建大樓時的朝日啤酒社長樋口廣太郎，曾於接受《日本經濟新聞》採訪時表示，最初的構想是希望設計成火焰貫穿大樓的外觀，但將大樓設計工作交給菲利浦‧史塔克之後，「居然失敗了。本來是想讓火焰豎立，結果橫躺了」，「但是也沒有辦法，因為建築構造上的問題，而無法豎立。」

琥珀色建築物是Asahi朝日集團總部（右二），一旁屋頂有金色火炬的黑色建物即為「Asahi Super Dry Hall」。圖／Asahi提供。
琥珀色建築物是Asahi朝日集團總部（右二），一旁屋頂有金色火炬的黑色建物即為「Asahi Super Dry Hall」。圖／Asahi提供。

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