Asahi Super Dry引領風潮37年不敗秘訣 東京總部直擊

全世界第一支以清酒的「辛口（Karakuchi）」風味為主調的啤酒、日本朝日（Asahi）集團旗下第一大啤酒品牌——Asahi Super Dry，於1987年3月17日發表後，自此改寫啤酒類別的定義。上市多年以來，不但人氣始終不墜，發行後更迅速成為日本第一、全球排名11的啤酒領導品牌，屢屢獲得國際啤酒評比金獎肯定。

順應新世代求新求變的渴望，Asahi Super Dry在2022年率先於日本市場，進行上市36年以來的首度改版；並在今年7月，將台灣列為新版Asahi Super Dry海外上市首發地，更邀請記者前往Asahi朝日集團日本東京總部與茨城工廠直擊，見證Asahi Super Dry引領風潮37年的不敗秘訣。

相較於一般的拉格（Lager）啤酒，主打類似辛口清酒所追求的爽口不甜膩口感的Asahi Super Dry，依然保有拉格啤酒濃醇的香氣，但後味卻更加乾淨純粹，有著更強烈的味覺變化感受，是最適合搭配餐點飲用的啤酒。

初入口的時候，會明顯感受到來自清涼啤酒的強烈衝擊，香氣與口感都瞬間達到高峰；但後味卻清爽俐落，搭配食物享用，有助於清潔味蕾，更加能夠展現食物原本的風味。這種「瞬間爽口、暢快俐落」的味覺體驗，就叫「Super Dry」。

在朝日啤酒的茨城工廠，朝日啤酒釀酒大師（Master Brewer）久保田順，親自為我們揭開Asahi Super Dry最關鍵的「辛口」秘密。當年朝日啤酒受到日本清酒的啟發，想要研發出一款不同於市場上大多數啤酒的產品，希望既有清酒的「辛口」口感，令人耳目一新，同時又帶有啤酒的風味，並且還要能夠與美食完美搭配。

在這樣的方針下，研發團隊經過一再測試，自資料庫中的數百種酵母當中，先挑選出大約100種酵母作為候選，「再從這100個候選當中，找出最適合的一款，就成為Asahi Super Dry專用的『318號』酵母。」久保田順說，「318號酵母」是用於製造Asahi Super Dry的特殊酵母品種，這種酵母具有高度的發酵能力，同時能夠創造出精緻的風味。

久保田順指出，Super Dry啤酒所獨有的清爽無雜質的「辛口」口感，正是得益於「318號酵母」的貢獻。據了解，在朝日啤酒集團當中，「318號酵母」專供Asahi Super Dry獨家專用，其他的啤酒產品，並不會使用這一款特殊酵母。

新版的Asahi Super Dry不但將品牌獨特的「辛口」口味骨架予以保留，同時希望在保持爽快口感的基礎上，大幅提升飲用的滿足感。為了達到這個目標，久保田順刻意改變了啤酒花的投入方式，原本採一次投入，新版改為分別在麥汁煮沸的前後，分兩次投入。

「在麥汁煮沸前投入啤酒花，是為了提升啤酒的苦味；在麥汁煮沸後投入啤酒花，是為了提升香氣。」至於所使用的啤酒花品種為何，久保田順表示由於事涉製程機密，不便奉告；但可以說明的是，前後分別使用了兩種不同品種的啤酒花。

相對於傳統的啤酒風味，在香氣上經常是由麥香來主導，但是這一次Asahi Super Dry改版，久保田順卻不想讓某一種香氣特別明顯，反而追求的是香氣種類的增加與提升，希望產生類似紅葡萄酒式的多層次複合香氣，以符合當代時尚潮流。「在新版本當中，呈現出多種香氣的複合，其中有啤酒花的香氣、有發酵的香氣…；此外，還有多種獨特的酯類香氣蘊含於其中。」

在這樣的努力下，新版Asahi Super Dry的「辛口曲線」，果然不同於過往。透過朝日啤酒實驗室專家小組的味覺評價，將新版Asahi Super Dry的特點以視覺化的曲線表達出來；線條先是一開始就衝到最高峰，隨即逐漸平緩落下。意味著大口喝下時，滿足感會瞬間爆表，味覺衝擊立即極為迅速地攀升；越過頂峰後，衝擊感逐漸平息，留下乾淨而清爽的尾韻；在維持暢快俐落的同時，進一步提升飲用滿足感與爽口度。

朝日啤酒株式會社行銷長梶浦瑞穗指出：「『辛口』是讓我們在日本啤酒市場，持續保持的第一位的關鍵因素。透過新版配方，感官體驗的確提升了，我們希望激勵人們更享受飲酒，傳遞我們對於美味的承諾，並為生活帶來更多樂趣。」

除了在口味上更新，新版Asahi Super Dry也在「潮流日本（Modern Japan）」的概念下，全面更新包裝。朝日啤酒亞洲區行銷總監李賢蔚表示：「日本尊重傳統，同時也重視創新，到處充滿創意。這也是許多人喜歡到日本來玩的原因，因為這裡總是在不斷變化，總是獨一無二，結果更經常超越尋常，超出人們的意料之外，這就是『潮流日本』的真諦。」

她表示：「同樣地，Asahi Super Dry也擁有這種基因，這也是我們的新定位。因為就Asahi Super Dry而言，我們所做的每一件事，都是以最高的質量標準為目標，同時我們不斷創新，無論是產品、包裝、體驗還是合作夥伴關係。」

新版Asahi Super Dry瓶身將品牌的經典銀色，以磨砂霧面和光滑亮面交錯呈現，創造出多層次的金屬質感。李賢蔚說：「我們使用了兩種銀色的飾面。這兩者的結合，代表了『潮流日本』藝術中的平衡；所以它看起來相互對比，但同時又非常和諧，既有所差異又相互互補。」

事實上，自從新版Asahi Super Dry去年在日本上市之後，業績便呈現二位數字成長，較前一年同期增加20%，使朝日啤酒在日本的市佔率一舉達到35.6%，坐穩啤酒市場龍頭寶座。

但朝日集團的野心並不僅止於此。「我們將把Asahi Super Dry打造成一個全球性的品牌，這是我們目前的雄心。」朝日啤酒亞洲區總裁朱建一表示：「Asahi Super Dry已經是一個成功的品牌，我們正積極將它推廣到全世界。」