2023冊子中秋禮盒熱烈預購中 7款口味全新亮相

冊子在去年熱銷11萬顆，最受歡迎的晶玉紅豆蛋黃酥、芋頭及抹茶口味暢銷程度也不在話下。年年延續香港知名餅舖的製作技藝，今年更是推出多種創新口味，引領味舌尖味蕾獨特風味。

今年冊子推出全新中秋限定款「暮月繽紛」單層禮盒，宇宙月球斑斕絢麗，星雲繚繞與玉兔相映成趣，凝結出歡樂溫馨的中秋味。此款為六入禮盒，有紅豆及綜合可以選擇；另一款則是雙層鐵盒「金月序曲」，設計意象以燙金筆觸勾勒山脈，各種月相蘊含韶光荏苒之意，五行配色闡述華人對宇宙觀的獨特哲學觀點，華麗而無畏，雙層禮盒有10入及12入的紅豆及綜合款。

圖／冊子 提供

2023推出新口味！共有七種，晶玉紅豆蛋黃酥、抹茶流心酥、芋香流心酥、芝麻流心酥、奶香黑糖酥、花生巧濃酥、一品梅香酥。

中秋賞味最應景的「晶玉紅豆蛋黃酥」，紅豆泥與鹹蛋黃的經典搭配，是老饕的最愛；「抹茶流心酥」選用來自日本靜岡特級抹茶粉，結合Q彈麻糬及絲滑內餡，如沐青研；「芋香流心酥」鬆軟綿密的芋頭，包裹鹹香流芯的麻糬Q餡，感受多層美味；「芝麻流心酥」濃郁的芝麻香搭配麻糬Q餡，融合細緻的內餡，帶來絲滑綿密口感；「奶香黑糖酥」淡淡奶香撲鼻而來，黑糖與芝士餡包裹其中，甜而不膩的滋味在口中化開；「花生巧濃酥」香濃花生與巧克的苦甜，唇齒間矯騰變化餘韻不斷；「一品梅香酥」清爽酸甜的化應子，舒心的梅香撲鼻，百轉千迴終成萬千滋味，傳統味道全新演繹。

圖／冊子 提供

每款口味都是師傅以豐富的品味美學作為出發點，融匯傳統的製餅工藝，大巧不工，推升雅致品味臻至極境。目前在冊子三大門市、冊子官方LINE@、生活購線上購物平台皆可預訂購買。為了響應ESG理念，生活購每筆訂單將捐贈10元給伊甸基金會，大宗訂購享有特殊優惠，歡迎與門市或致電(04)2295-1888聯繫。

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