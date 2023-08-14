快訊

00878配息金額出爐 105萬受益人數同創新高

口罩再鬆綁！藥局等醫事機構不強制 4大場所仍需戴上

轟檢方醜化高虹安形象 柯文哲支持捍衛清白：相信絕無貪汙企圖

宏匯廣場首推日本美食展 通勤族出示月票換100元抵用券

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場首度推出日本美食展，8/27前在11樓展開。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場首度推出日本美食展，8/27前在11樓展開。圖／宏匯廣場提供

新莊宏匯廣場首度推出日本美食展，8/27前在11樓展開，集結辻利茶舗、函館菓子工坊、NEKO NEKO Shokupan貓咪吐司、崎陽軒等日本人氣美食，暑假期間成功號召人潮，宏匯廣場表示，活動首三日適逢周休假日，吸引超過2萬人次造訪，業績超標讓各家廠商緊急加碼進貨。機捷的通勤族，只要出示基北北桃通勤月票或桃園捷運定期票，還能兌換日本美食展100元抵用券。

串物專家「串仟」，現場販售各式炸物燒烤，無論在現場享用或帶回家加菜都合適，另有「銀座サクサク」和牛肉餅，日本橫濱百年燒賣老店「崎陽軒」主打冷吃也美味的干貝燒賣等。

除了實演美味，現場有多款話題伴手禮甜點，像是來自北海道的「函館菓子工坊」帶來舒芙蕾空氣感「一口起司蛋糕」；還有札幌的人氣名物「めめおやき妹妹今川燒」；「柳月洋菓子工坊」販售多樣北海道經典伴手禮：三方六年輪蛋糕、核桃奶油蛋糕、紅豆奶油夾心餅乾等。京都百年抹茶名店「辻利茶舗」8/18當日限定推出購買抹茶拿鐵贈霜淇淋的超優惠組合價。

除了在11樓有熱鬧的日本美食展，為了讓民眾感受日式氛圍，宏匯廣場1樓也特別掛上色彩繽紛的鯉魚旗海，周末假日還會舉辦夏祭園遊會，現場可付費體驗日式浴衣、及日式手作活動，超級匯會員可使用APP點數兌換浴衣體驗優惠券、及各式療癒的日式手作課程。此外，新莊人敲碗已久的海底撈，也將於8/21在宏匯廣場9樓試營運。

宏匯廣場夏日祭典即日起至8/30，全館當日累計滿3,000元送200元抵用券，國際名品/3C/大家電/健康器材單筆滿10,000元送1,000元抵用券，8/27以前再加贈日本美食展100元抵用券。單日累計滿5,000元還能參加抽獎，有機會獲得東京雙人來回機票。同一期間使用「悠遊付」付款，滿額最高回饋9%，於日本美食展使用悠遊付單筆消費滿299元，贈送帆布袋一只。

現場人氣排隊美食，銀座和牛炸肉餅。圖／宏匯廣場提供
現場人氣排隊美食，銀座和牛炸肉餅。圖／宏匯廣場提供
めめおやき妹妹今川燒。圖／宏匯廣場提供
めめおやき妹妹今川燒。圖／宏匯廣場提供
北海道人氣伴手禮，函館菓子工坊一口起司蛋糕。圖／宏匯廣場提供
北海道人氣伴手禮，函館菓子工坊一口起司蛋糕。圖／宏匯廣場提供
現場人氣排隊美食，串仟現場販售各式炸物燒烤。圖／宏匯廣場提供
現場人氣排隊美食，串仟現場販售各式炸物燒烤。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場在一樓營造日式氛圍場景，8/19至8/22期間限定打卡贈COLD STONE經典冰淇淋買一送一兌換券。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場在一樓營造日式氛圍場景，8/19至8/22期間限定打卡贈COLD STONE經典冰淇淋買一送一兌換券。圖／宏匯廣場提供

日本 美食

延伸閱讀

遊日注意！颱風蘭恩恐登陸 日本部分航班取消、大阪環球影城15日休園

中國動漫展被小粉紅舉報？傳政府臨檢禁播日文歌 Cos日漫角色還要堅決否認

睽違半世紀 屏東霧台鄉吉露部落小米從日本回到原鄉復育

高雄399月票賣破12萬套 銷售族群分布曝光

相關新聞

達美樂外帶披薩「天天半價」！打破買1送1、199隨時吃

台灣達美樂即日起推出「外帶披薩半價 天天199元起」活動，全台188家門市同步提供6種口味，外帶半價大披薩每個只要199...

宏匯廣場首推日本美食展 通勤族出示月票換100元抵用券

新莊宏匯廣場首度推出日本美食展，8/27前在11樓展開，集結辻利茶舗、函館菓子工坊、NEKO NEKO Shokupan...

從星星到數字... 七夕送禮 設計裡當然要暗藏專屬秘密

無論是初戀的甜蜜，還是歲月的淬鍊，愛情都是生命中最寶貴的禮物。迎接一年一度浪漫的七夕情人節， TASAKI comet ...

自拍美照不求人！學會這3招拉長比例、修飾體型 秒變身名模

出遊旺季，留下美美的照片並上傳打卡，絕對是現代人的寫照之一。但如果不會使用修圖軟體，沒有姣好的身形，該如何透過拍照技巧，來拉長視覺比例，變身如名模一般呢？伊林璀璨之星模特兒不藏私，大方分享每個人都能學的起來3招訣竅，搭配自己喜愛鞋款，都能輕易拍出美照。

迎開學 全國電子買筆電享好禮3選1 再送萬元家電購物金

提前迎接9月開學季，全國電子即日起至8月31日添購筆電享優惠價，9月底前再享好禮3選1，包括買指定品牌筆電送保固多1年或...

今夏好去處！「好想兔夏日祭典」日式風超萌打卡神社 還有互動遊戲和超多周邊

「好想兔夏日祭典」快閃店就在高雄左營新光三越11樓文化會館！日本風夏日慶典主題，以好想兔神社為入口，社內有等身大型立體公仔，大阪燒、章魚燒、太鼓台及櫻花樹等多樣造景及小道具，還有鬼屋內好想兔打扮的各種萌鬼，準備耍萌捕獲大家的心，在百貨門口更有3米高的巨型氣球偶公仔，每個角落都超級好拍，出發前一定要記得先將手機充飽電呀～XD

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦