宏匯廣場首推日本美食展 通勤族出示月票換100元抵用券

新莊宏匯廣場首度推出日本美食展，8/27前在11樓展開，集結辻利茶舗、函館菓子工坊、NEKO NEKO Shokupan貓咪吐司、崎陽軒等日本人氣美食，暑假期間成功號召人潮，宏匯廣場表示，活動首三日適逢周休假日，吸引超過2萬人次造訪，業績超標讓各家廠商緊急加碼進貨。機捷的通勤族，只要出示基北北桃通勤月票或桃園捷運定期票，還能兌換日本美食展100元抵用券。

串物專家「串仟」，現場販售各式炸物燒烤，無論在現場享用或帶回家加菜都合適，另有「銀座サクサク」和牛肉餅，日本橫濱百年燒賣老店「崎陽軒」主打冷吃也美味的干貝燒賣等。

除了實演美味，現場有多款話題伴手禮甜點，像是來自北海道的「函館菓子工坊」帶來舒芙蕾空氣感「一口起司蛋糕」；還有札幌的人氣名物「めめおやき妹妹今川燒」；「柳月洋菓子工坊」販售多樣北海道經典伴手禮：三方六年輪蛋糕、核桃奶油蛋糕、紅豆奶油夾心餅乾等。京都百年抹茶名店「辻利茶舗」8/18當日限定推出購買抹茶拿鐵贈霜淇淋的超優惠組合價。

除了在11樓有熱鬧的日本美食展，為了讓民眾感受日式氛圍，宏匯廣場1樓也特別掛上色彩繽紛的鯉魚旗海，周末假日還會舉辦夏祭園遊會，現場可付費體驗日式浴衣、及日式手作活動，超級匯會員可使用APP點數兌換浴衣體驗優惠券、及各式療癒的日式手作課程。此外，新莊人敲碗已久的海底撈，也將於8/21在宏匯廣場9樓試營運。