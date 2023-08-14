從星星到數字…七夕送禮 設計裡當然要暗藏專屬秘密
無論是初戀的甜蜜，還是歲月的淬鍊，愛情都是生命中最寶貴的禮物。迎接一年一度浪漫的七夕情人節， TASAKI comet plus以不規則的線條設計，打造出璀璨絢麗的彗星，讓人想起形狀象徵牛郎與織女相會於銀河的故事。包含項鍊、戒指、耳環、手環等多樣款式，在星形輪廓中點綴上圓潤飽滿的珍珠並鑲嵌上璀璨耀眼的鑽石，猶如捕捉星月交輝的浪漫瞬間，閃爍的星光與明月相襯，象徵著美麗 愛情的恆久，彷彿專屬兩人的繁星夜空。
來自義大利的戴美安妮（DAMIANI），2023年全新款式美好年代Belle Époque Reel系列珠寶，以誕生於19世紀末巴黎的電影藝術為靈感，以連續不斷幾何圖騰，勾勒電影膠卷畫面不斷移動的藝術呈現，捲軸式貴金屬內環，就能使象徵「0」與「1」符碼的圓形與長方形交錯圖案不斷轉動。除了戒指、項鍊，全新系列另備有手鍊和耳環等作品，分別提供白K金黃K金及玫瑰金貴金屬之選擇，並可挑選鑲嵌鑽石版本，象徵情意纏綿、長長久久。
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