從星星到數字... 七夕送禮 設計裡當然要暗藏專屬秘密

無論是初戀的甜蜜,還是歲月的淬鍊,愛情都是生命中最寶貴的禮物。迎接一年一度浪漫的七夕情人節, TASAKI comet plus以不規則的線條設計,打造出璀璨絢麗的彗星,讓人想起形狀象徵牛郎與織女相會於銀河的故事。包含項鍊、戒指、耳環、手環等多樣款式,在星形輪廓中點綴上圓潤飽滿的珍珠並鑲嵌上璀璨耀眼的鑽石,猶如捕捉星月交輝的浪漫瞬間,閃爍的星光與明月相襯,象徵著美麗 愛情的恆久,彷彿專屬兩人的繁星夜空。

來自義大利的戴美安妮(DAMIANI),2023年全新款式美好年代Belle Époque Reel系列珠寶,以誕生於19世紀末巴黎的電影藝術為靈感,以連續不斷幾何圖騰,勾勒電影膠卷畫面不斷移動的藝術呈現,捲軸式貴金屬內環,就能使象徵「0」與「1」符碼的圓形與長方形交錯圖案不斷轉動。除了戒指、項鍊,全新系列另備有手鍊和耳環等作品,分別提供白K金黃K金及玫瑰金貴金屬之選擇,並可挑選鑲嵌鑽石版本,象徵情意纏綿、長長久久。 TASAKI comet plus珍珠手環,79,400元。圖/TASAKI提供 TASAKI comet plus項鍊,24萬2,000元。圖/TASAKI提供 TASAKI comet plus diamonds pave戒指,27萬4,000元。圖/TASAKI提供 DAMIANI Belle Époque Reel 18K玫瑰金耳環,61,200元。圖/DAMIANI提供 TASAKI comet plus diamonds solo耳環,10萬3,000元。圖/TASAKI提供 DAMIANI Belle Époque Reel 18K黃金手鍊,15萬5,500元。圖/DAMIANI提供 DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金鑲鑽項鍊,96,600元。圖/DAMIANI提供 TASAKI comet plus diamonds pave耳環,22萬2,000元。圖/TASAKI提供 DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金戒指,53,700元。圖/DAMIANI提供