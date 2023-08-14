從星星到數字... 七夕送禮 設計裡當然要暗藏專屬秘密

無論是初戀的甜蜜，還是歲月的淬鍊，愛情都是生命中最寶貴的禮物。迎接一年一度浪漫的七夕情人節， TASAKI comet plus以不規則的線條設計，打造出璀璨絢麗的彗星，讓人想起形狀象徵牛郎與織女相會於銀河的故事。包含項鍊、戒指、耳環、手環等多樣款式，在星形輪廓中點綴上圓潤飽滿的珍珠並鑲嵌上璀璨耀眼的鑽石，猶如捕捉星月交輝的浪漫瞬間，閃爍的星光與明月相襯，象徵著美麗 愛情的恆久，彷彿專屬兩人的繁星夜空。

來自義大利的戴美安妮（DAMIANI），2023年全新款式美好年代Belle Époque Reel系列珠寶，以誕生於19世紀末巴黎的電影藝術為靈感，以連續不斷幾何圖騰，勾勒電影膠卷畫面不斷移動的藝術呈現，捲軸式貴金屬內環，就能使象徵「0」與「1」符碼的圓形與長方形交錯圖案不斷轉動。除了戒指、項鍊，全新系列另備有手鍊和耳環等作品，分別提供白K金黃K金及玫瑰金貴金屬之選擇，並可挑選鑲嵌鑽石版本，象徵情意纏綿、長長久久。 TASAKI comet plus珍珠手環，79,400元。圖／TASAKI提供 TASAKI comet plus項鍊，24萬2,000元。圖／TASAKI提供 TASAKI comet plus diamonds pave戒指，27萬4,000元。圖／TASAKI提供 DAMIANI Belle Époque Reel 18K玫瑰金耳環，61,200元。圖／DAMIANI提供 TASAKI comet plus diamonds solo耳環，10萬3,000元。圖／TASAKI提供 DAMIANI Belle Époque Reel 18K黃金手鍊，15萬5,500元。圖／DAMIANI提供 DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金鑲鑽項鍊，96,600元。圖／DAMIANI提供 TASAKI comet plus diamonds pave耳環，22萬2,000元。圖／TASAKI提供 DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金戒指，53,700元。圖／DAMIANI提供