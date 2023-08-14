只送不賣！格蘭利威聯名蜷尾家 推出三桶風味冰淇淋

單一麥芽蘇格蘭威士忌領導品牌格蘭利威，攜手屢獲國際設計大獎、六度參與金曲及金馬設計的視覺團隊 MixCode，即日起於台北市信義區微風信義館外，打造一座3D裸視動態影像行動酒吧，舉辦為台灣品飲者而生的「12年首席三桶」多層次品飲體驗，成為格蘭利威「三立方」感官酩境。

格蘭利威 「三立方」感官酩境在味蕾體驗上下足功夫，開創一場三重味覺饗宴。現場消費者只要加入保樂力加酩家沙龍LINE官方帳號，即享12年首席三桶純飲或Highball之試飲體驗。

格蘭利威更攜手榮獲義式冰淇淋世界巡迴賽肯定的「蜷尾家義式冰淇淋」，打造期間限定三桶風味冰淇淋。這款冰淇淋以12年首席三桶風味為靈感，將酒液中的焦糖風味幻化為台灣人熟知的古早味布丁風味，搭配熱帶果香醬汁，呼應三桶的豐富口感層次。

在付費酒單方面，除格蘭利威獨獻台灣系列、奢創高年份系列單杯酒款外，更攜手榮獲世界調酒兩項單項冠軍、連續三年亞洲50大酒吧的「Bar Mood」操刀調酒設計，同樣以利威三桶標誌風味為本，設計「熱帶島嶼」、「台灣味」、「三重奏」三款調酒。

MixCode以顛覆空間維度的視覺奇想，展開格蘭利威「三立方」感官酩境的立體感官之旅。首先由挑高7米的3D裸視巨幕，揭開在浩瀚宇宙中漂浮的格蘭利威12年首席三桶酒瓶，逐漸被三顆橡木酒桶環繞、運行，如同行星繞行軌跡，最終結合為一，炸裂出層次豐富的繽紛風味奇境，彷彿在舌尖上綻放飽滿的熱帶果香，征服2023年最新IWSC國際烈酒金獎。如緞帶般絲滑的口感，幻化為台灣地圖，代表為台灣量身打造的真摯心意，最後，威士忌酒液奔騰湧入，蛻變為近在眼前的衝擊性視聽震撼，向台灣消費者舉杯致敬。

◎格蘭利威「三立方」感官酩境 台北場活動資訊

．營業時間：即日起至8月20日止，每週一至周五晚間17:00 至 22:00，每週六至周日下午15:00 至 22:00

．活動地點：台北市信義區忠孝東路五段68號 微風信義館外（Van Cleef & Arpels前方）

．活動內容：消費者只要加入保樂力加酩家沙龍官方Line好友，即可品酩格蘭利威12年首席三桶純飲或highball一杯；完成社群媒體拍照打卡活動，更可獲得蜷尾家聯名客製冰淇淋一支。現場更販售格蘭利威「獨獻台灣」系列、「奢創高年份」系列單杯品飲及Bar Mood聯名款客製調酒三款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康