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自拍美照不求人！學會這3招拉長比例、修飾體型 秒變身名模

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
伊林璀璨之星模特兒不藏私，大方分享每個人都能學的起來3招訣竅，搭配自己喜愛鞋款，都能輕易拍出美照。圖／摘自instagram
伊林璀璨之星模特兒不藏私，大方分享每個人都能學的起來3招訣竅，搭配自己喜愛鞋款，都能輕易拍出美照。圖／摘自instagram

出遊旺季，留下美美的照片並上傳打卡，絕對是現代人的寫照之一。但如果不會使用修圖軟體，沒有姣好的身形，該如何透過拍照技巧，來拉長視覺比例，變身如名模一般呢？伊林璀璨之星模特兒不藏私，大方分享每個人都能學的起來3招訣竅，搭配自己喜愛鞋款，都能輕易拍出美照。

今年TRAVEL FOX SELECT旗下鞋履品牌，成為為伊林璀璨之星新秀選拔活動之唯一鞋品贊助商，於是TRAVEL FOX總經理便邀請了這些未來的潛力新星，分別以CLASSIC 900系列與SOFTINOS真皮小白鞋為搭配，並傳授3招不失敗的美照拍攝技巧。

1.坐姿拍法，上高下低直接優化雙腿比例：運用戶外階梯上高下低的視覺效果，再將雙腿一直一彎往前伸展，坐椅時可往前坐三分之一，這招直接優化雙腿將比例升級修長。

坐姿拍法，上高下低直接優化雙腿比例。圖／摘自instagram
坐姿拍法，上高下低直接優化雙腿比例。圖／摘自instagram

2.低角度的大特寫 : 運用光線充足背景的取景，使用低角度的大特寫的足部拍法，另搭配手機內建校正及前後頃或放大0.5倍功能，可以大秀你的潮鞋，展現獨特的個人風格。

低角度的大特寫。圖／摘自instagram
低角度的大特寫。圖／摘自instagram

3.選擇一雙喜愛的鞋款，搭配腿部經典姿勢：不論是露腳踝或高統鞋款，只要能讓你的雙腿放鬆行走，經典翹二郎腿姿勢、T字型坐姿或雙腳微開45度等Pose，都可以讓你的足下照片更有趣。

選擇一雙喜愛的鞋款，搭配腿部經典姿勢。圖／摘自instagram
選擇一雙喜愛的鞋款，搭配腿部經典姿勢。圖／摘自instagram

除了美照拍攝技巧要學起來之外，視覺系穿搭更是當前最夯趨勢，於是Dr. Martens帶大家重返60年代，以Wollaston Village典藏設計，重新演繹Archive系列鞋款。品牌選用來自高級鞣革廠C.F. Stead製作的Long Napped麂皮，結合鮮苔綠色、黑色、深紫色，為939六孔靴、8053五孔鞋，兩款鞋履披上新裝，一秒點亮穿搭效果。

Dr. Martens 8053五孔鞋，7,680元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens 8053五孔鞋，7,680元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens 939六孔靴，7,980元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens 939六孔靴，7,980元。圖／Dr. Martens提供

SOFTINOS真皮小白鞋，4,500元。圖／旅狐國際提供
SOFTINOS真皮小白鞋，4,500元。圖／旅狐國際提供

TRAVEL FOX CLASSIC 900高筒鞋，3,500元起。圖／旅狐國際提供
TRAVEL FOX CLASSIC 900高筒鞋，3,500元起。圖／旅狐國際提供

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