全新智慧感應！一鍵搞定倒垃圾不髒手 成就科技新時代
日常生活中，垃圾是我們每天都必須面對的問題，垃圾不僅容易孳生細菌，滿了要人工更換垃圾袋，不小心還會弄髒雙手，臭味更有可能擴散到家中，非常令人懊惱，但現在有了「LC全自動打包垃圾桶」，這些煩人問題都可以迎刃而解！
「LC全自動打包垃圾桶」採用最新的紅外線感應技術，擁有智能感應開蓋功能，能夠在0.2秒內感應後快速開蓋，超快的超方便的設計，垃圾丟完後還會自動關蓋，享受更優質的生活!
一鍵自動打包垃圾桶還非常好上手。只需要將垃圾放入垃圾桶中，當垃圾桶裝滿時，一鍵長按3秒即可自動打包垃圾，節省時間空間，並且會自動更換垃圾袋，真正實現了「輕鬆處理垃圾」的理念。
「LC全自動打包垃圾桶」在自動打包時會進行超載垃圾壓縮，不僅不會弄髒雙手，更能防止臭味擴散孳生蚊蟲，讓您的居家環境保持清新。
這款「LC全自動打包垃圾桶」不僅環保，而且美觀大方，獨特防水設計，浴室也能使用，搭配Type-C快速充電，充滿可用1個月以上，非常適合一般家庭和辦公室擁有。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，限時優惠83折起，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言