全新智慧感應！一鍵搞定倒垃圾不髒手 成就科技新時代

日常生活中，垃圾是我們每天都必須面對的問題，垃圾不僅容易孳生細菌，滿了要人工更換垃圾袋，不小心還會弄髒雙手，臭味更有可能擴散到家中，非常令人懊惱，但現在有了「LC全自動打包垃圾桶」，這些煩人問題都可以迎刃而解！



「LC全自動打包垃圾桶」採用最新的紅外線感應技術，擁有智能感應開蓋功能，能夠在0.2秒內感應後快速開蓋，超快的超方便的設計，垃圾丟完後還會自動關蓋，享受更優質的生活!



一鍵自動打包垃圾桶還非常好上手。只需要將垃圾放入垃圾桶中，當垃圾桶裝滿時，一鍵長按3秒即可自動打包垃圾，節省時間空間，並且會自動更換垃圾袋，真正實現了「輕鬆處理垃圾」的理念。



「LC全自動打包垃圾桶」在自動打包時會進行超載垃圾壓縮，不僅不會弄髒雙手，更能防止臭味擴散孳生蚊蟲，讓您的居家環境保持清新。