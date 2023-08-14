迎開學 全國電子買筆電享好禮3選1 再送萬元家電購物金
提前迎接9月開學季，全國電子即日起至8月31日添購筆電享優惠價，9月底前再享好禮3選1，包括買指定品牌筆電送保固多1年或送1TB硬碟任你存、12期0利率，或是最高現折2,000元，綁定LINE好友購買筆電且全額付清，10,000元家電購物金14天內送到你手中。搭配3C舊機換新機馬上折抵，最高現折50,900元。
而購買桌機、筆電及螢幕等數位3C商品升級裝備，還可玩LINE抽獎遊戲，最高抽20,000元全國感心助學金。全國電子體貼學生需求更推出多款超殺螢幕6折起，還能輕鬆加購帶走無線鍵盤滑鼠組合包、集線器或饗宴戰狐電競4合1組合包、集線器及超高速網路線包套組合；還有超殺電腦週邊加價購，羅技Hero高效能電競滑鼠、MOZTECH 5合1行動電源、無線藍牙耳機或PHILIPS護眼檯燈、Panasonic奈米水離子吹風機或低彩度極簡風快充延長線等，優惠4.7折起。
另外，9月30日前到全國電子購買指定數位商品、小家電、電子衣櫥、電動曬衣機及揪居家生活用品超過5,000元，LINE好友憑發票就能登錄參加「我的開學我作主」抽獎活動，抽新款iPhone，單筆消費發票滿5,000元就有1次抽獎機會，買愈多中獎機會愈高。
8月高溫屢創紀錄，全國電子也推出空調9折優惠、加碼8年免費延長保固及總統級精緻安裝，再享政府節能補助最高5,000元，周末環保日環保集點10倍贈、最高再送2,000元，還能再用優惠加購價帶走SHAPP自動除菌離子除濕機或Dayson 2合1空氣清淨機等精選商品家。買電視、洗衣機、冰箱享滿5,000元送500元折價券，全國電子再加碼獨家滿額豪禮，買電視送你外出必備後背包及提袋2件組，或是極輕量無線吸塵器、智能掃地機、鐵三角真無線耳機3選1；買洗衣機、冰箱可選玫瑰金八角不沾覆底炒鍋、9合1體組成計或MOZTECH多功能5合1行動電源或節能立扇，更有Switch OLED款主機或三星Galaxy平板、空氣清淨機；冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機等指定商品還可享30天免費體驗、不滿意全額退費的貼心服務。
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