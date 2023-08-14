達美樂外帶披薩「天天半價」！打破買1送1、199隨時吃

台灣達美樂即日起推出「外帶披薩半價 天天199元起」活動，全台188家門市同步提供6種口味，外帶半價大披薩每個只要199元。這是繼日前「一個披薩就半價」打破購買披薩必須「買一送一」的障礙後，再次挑戰199日常價，要讓披薩變得更親民，天天都能吃。

達美樂「外帶披薩半價天天199元起」，將採全天候供應，任何時段皆可買到指定口味大披薩一個199元，第一波推出6種口味，包括青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅及輕享四喜披薩。

達美樂表示，羅勒青醬系列及蒜香白醬一直深受消費者喜愛，這次研發主廚將其作為底醬搭配海鮮餡料、美味培根及燻雞肉．在產品推出前經過消費者盲測，獲得一致好評。而夏威夷披薩則長期受到台灣消費者喜愛，活動期間也直接提供199元專賣價。新推出的輕享四喜披薩則是巧妙地結合青醬、蒜香白醬及夏威夷所組合而成的四合一四喜口味。

即日起，達美樂官網／APP「外帶披薩半價天天199元起」活動展開；8/17起同步展開網路活動，憑其他家優惠券，不管效期與否，網路訂點購達美樂外帶披薩半價199起優惠，即贈送新鮮現烤蝴蝶酥一片，全台預計送出10,000片，各店送完為止。

達美樂官網：https://www.dominos.com.tw/，訂購及洽詢電話：02-4125252、0800-291-252。