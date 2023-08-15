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瑞典設計高顏值家電！升級版極靜過濾、超強淨化力對抗過敏環境

聯合新聞網／ 有你共創
源自瑞典，空氣清淨機界的精品Blueair推出全新升級版美型機種。圖／有你共創提供
源自瑞典，空氣清淨機界的精品Blueair推出全新升級版美型機種。圖／有你共創提供

近年全球空氣品質標準修正趨於嚴格，對於空氣中的懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5等污染物質濃度，WHO的標準建議持續調整，並表示空氣污染是對人類健康最大的環境威脅之一。室內空污影響同樣不容小覷，源自瑞典的Blueair推出全新空氣清淨機，高效濾淨搭配CADR值提升20%1幫你解決困擾，以極高性能、極簡設計的北歐實用美學，搭配APP遠端控制、智能追蹤，帶來清淨舒適的居家體驗。

超強淨化力，與你一起守護心愛人的健康。圖／有你共創提供
超強淨化力，與你一起守護心愛人的健康。圖／有你共創提供

智能極淨管家 - Blue Max 3350i空氣清淨機，機身輕巧僅3.53kg，移動靈活又省力，與你一起守護心愛人的健康。品牌獨創HEPASilent™高效靜音過濾技術，最大過濾效果對應極致靜音運轉，可去除空氣中99.99%小至PM0.1的懸浮微粒與有害物質，CADR空氣清淨輸出率高達425(m³/h)，效能超越同級空氣清淨機，讓您如沐在瑞典鄉間森林間的清新空氣中。

Blue Max系列配有AQI五段空氣品質指示燈，針對環境PM2.5、臭味、黴菌、花粉、塵蟎等惱人空氣髒污自動感測，5種清淨模式隨心開啟(自動、睡眠、1-2-3段風速)。透過Blueair App遠端遙控外，更能準確追蹤濾網壽命，且濾網耗材提高壽命約50%2；搭配Amazon Alexa語音助理，在家只需動口不動手。Blueair Blue Max 3350i讓你出門在外，隨時掌握家中空氣品質，返家即刻享受純淨空氣。

備註:

1 以Blue Max 3450i與前一代Blue 3410相比

2 與前一代Blue Extenstion系列相比

Blue Max 3350i外型極簡大方，北歐配色溫暖有質感。圖／有你共創提供
Blue Max 3350i外型極簡大方，北歐配色溫暖有質感。圖／有你共創提供

瑞典Blueair 20幾年來專注於設計、研發和生產最高效的空氣清淨機，這款智能極淨管家 - Blue Max 3350i空氣清淨機最大適用坪數18坪，前置濾網的5種全新配色由瑞典陸地和海洋所啟發，是完美融入各種居家情境與設計裝潢的質感選擇。8/15(二)在嘖嘖平台全台獨家販售，把握限定優惠，讓你隨時擁有好空氣。詳細商品資訊請見嘖嘖頁面Blueair Taiw

空氣清淨機 瑞典 空氣品質

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