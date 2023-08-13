細膩設計、呼應色系加乘 情侶裝穿搭不落俗套 讓感情秒升溫

七夕情人節，仍是戀人、愛侶之間表露心意的最佳時刻，除了共進浪漫晚餐之外，一同搭配出不落俗套的情侶裝，還能讓戀情逐漸加溫。法國時尚品牌SANDRO採用淡鵝黃和湛藍等色系演繹戀愛感覺，設計上結合閃亮鑲鑽及星形圖案印花等不同元素，展現法式風格精髓，營造清新又甜蜜的氛圍。

SANDRO把象徵好萊塢之夜的星形圖案印花及閃亮鑲鑽工藝融入輕盈垂墜面料的單品中，為造型增添隨興而優雅氣質，針織洋裝加入網眼細節呈現法式迷人韻味。藍綠色印花短袖襯衫、細肩帶洋裝有著可愛俏皮又帶點復古的細節處理；黃色水鑽長裙與緞面洋裝，則會隨著穿著者的擺動，散發迷人丰采，成為關注焦點。而男裝部分則透過薄荷綠及粉紅色調營造出活力氛圍，其中的海星印花更呼應了女裝星形圖案，打造出不落俗套的情侶造型，而且簡單搭配休閒或正裝長褲，就能讓帥氣度倍增。

agnès b.台灣獨家限定設計經典T恤系列，3,980元。圖／agnès b.提供

另外深受消費者喜愛的agnès b.經典T恤系列，特別推出台灣獨家限定設計，更是全球限量款式。系列T恤印有品牌經典的設計師手寫字訊息「Paris→Taipei」字樣，呼應法國與台灣雙城市概念之外，還採用Mirroring（鏡像）印刷處理，讓文字如鏡中影像的反轉效果。因此當穿在身上時，只會讓他人看到相反方向的手寫字，唯有遇到鏡面時，才能映射正確文字，猶如以巧思來隱藏自己暗戀的心情。

SANDRO女裝藍綠色印花短袖襯衫，8,290元。圖／SANDRO提供

SANDRO粉藍色海星印花短袖襯衫，8,290元。圖／SANDRO提供