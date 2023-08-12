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帶來活躍的清新小幸運！香奈兒全新CHANCE綠色輕盈香水

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒CHANCE綠色輕盈香水100ml／6,400元；50ml／4,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE綠色輕盈香水100ml／6,400元；50ml／4,500元。圖／香奈兒提供

當機運來臨時，是否能夠好好把握，甚至以熱情與努力投入呢？香奈兒在2002年，發表CHANCE系列香氛，名稱就蘊含對成功與成就的想望，香奈兒女士曾說，「機運是一種自我存在的方式。」CHANCE系列香氛一直呈現出活潑感，今年推出全新的CHANCE 綠色輕盈香水，更近一步呈現出極致清新的調性，呈現出活潑的新風貌。

由香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨（Olivier Polge）操刀，全新的CHANCE綠色輕盈香水，呈現出絕佳的香氛結構，保留淡香水的活潑，但也更有芳醇的香氣，柑橘香調帶來清爽飽滿感，茉莉花韻帶來迷人芳香，柚木的琥珀香味帶來優雅質感。

介於淡香水與香水間的CHANCE綠色輕盈香水，奧利維耶·波巨指出，創作過程盡可能極致化，提升濃郁度之餘，還要加強層次感，還要維持香氛的清新本質，而且強化香氛結構中，每一層的濃度，讓人一聞就能留下最深刻的印象。

香奈兒CHANCE綠色輕盈香水100ml／6,400元；50ml／4,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE綠色輕盈香水100ml／6,400元；50ml／4,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE綠色輕盈香水100ml／6,400元；50ml／4,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE綠色輕盈香水100ml／6,400元；50ml／4,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE綠色輕盈香水100ml／6,400元；50ml／4,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE綠色輕盈香水100ml／6,400元；50ml／4,500元。圖／香奈兒提供

香奈兒 柑橘

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