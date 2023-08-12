帶來活躍的清新小幸運！香奈兒全新CHANCE綠色輕盈香水

當機運來臨時，是否能夠好好把握，甚至以熱情與努力投入呢？香奈兒在2002年，發表CHANCE系列香氛，名稱就蘊含對成功與成就的想望，香奈兒女士曾說，「機運是一種自我存在的方式。」CHANCE系列香氛一直呈現出活潑感，今年推出全新的CHANCE 綠色輕盈香水，更近一步呈現出極致清新的調性，呈現出活潑的新風貌。

由香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨（Olivier Polge）操刀，全新的CHANCE綠色輕盈香水，呈現出絕佳的香氛結構，保留淡香水的活潑，但也更有芳醇的香氣，柑橘香調帶來清爽飽滿感，茉莉花韻帶來迷人芳香，柚木的琥珀香味帶來優雅質感。