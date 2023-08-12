食在地、享當季認識新鮮魚貨 永安漁港教你這樣吃

2023海客漁鄉鱻有魚永續海洋・食魚教育活動，將於8月19、20日在永安漁港暨假日漁市展開為期2天活動，利用聽講、嚐魚鮮、闖關、體驗、手作、探索漁港，認識台灣海洋生態、漁業資源、食魚文化，教導民眾惜食，活動皆免費參加。

有鑑於消費者對海鮮的不了解往往造成對海洋的傷害今年活動主題以國際慢魚運動（Slow Fish），讓民眾食在地、享當季還能透過說魚解字識魚且知魚，更要學會說魚的故事。

活動內容相當精彩，「慢魚講座」邀請台灣海洋環境教育推廣協會、中華民國自然生態保育協會講師林勝吉現場開講，宣導食魚教育和永續海洋資源的關聯；「慢魚藝專區」展示藝術家王有森手繪瓷盤12件，還有藝魚協會及四魚工作室藝術家作品聯展。

超有人氣的「教育闖關活動」由專業海洋環境教師駐點解說，主題如軟體動物大集合、鯊魚面對面、海洋保育大作戰等5關，透過寓教於樂的遊戲，無形中將食魚教育深入下一代的日常生活。

而漁市場偵探則建構從魚到漁與產地到餐桌的食魚生活教育，帶領遊客認識永安漁港漁業與海岸環境特色，做一場有深度的漁市場與在地漁業文化探索學習之旅。

中壢區漁會表示，桃園中壢永安漁港暨假日漁市是台灣唯一的客家漁港，正港的海客原鄉，也是民眾認識海洋生態、體現客家漁業文化與食魚教育的最佳場域。