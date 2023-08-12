中捷七夕前破2000萬人次 紀念票卡灑山櫻花製造浪漫

台中捷運截至7月底，通車兩周年旅客突破2000萬人次，結合七夕發行紀念票卡，8月19日限時限量販售。

綠線通車後歷經幾番波折，總運量在2年多突破2000萬人次，台中捷運公司設計紀念票卡，純白色的代幣造型，搭配幸福御守圖案為「台中市花」山櫻花，啟用後24小時內還可無限次搭乘台中捷運。

台中捷運2千萬人次紀念票每套售價200元，8月19日上午9點至12點在捷運市政府站1號出口，限時限量販售1000套，每人每次限購2套；同日下午1點起至8月21日中午12點在蝦皮電商平台限量販售500套。

台中捷運在18個車站設置充「中捷有情人，七夕幸福來」打卡拍照專區，16到25日合照上傳中捷Facebook粉專，即可抽獎，獎項有紀念票77套和小綠綠抱枕7對。