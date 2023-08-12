快訊

「柯市長8年有沒有解決？」郭台銘北投廟口開講：讓年輕人不再低薪、買得起房

好市多富邦卡開刷！會員傻眼驚見「1規定被改了」

黑人陳建州捲性騷醜聞　神隱46天後突發聲洩動向

中捷七夕前破2000萬人次 紀念票卡灑山櫻花製造浪漫

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運公司旅客突破2000萬人次，結合七夕發行紀念票卡。圖／台中捷運公司提供
台中捷運公司旅客突破2000萬人次，結合七夕發行紀念票卡。圖／台中捷運公司提供

台中捷運截至7月底，通車兩周年旅客突破2000萬人次，結合七夕發行紀念票卡，8月19日限時限量販售。

綠線通車後歷經幾番波折，總運量在2年多突破2000萬人次，台中捷運公司設計紀念票卡，純白色的代幣造型，搭配幸福御守圖案為「台中市花」山櫻花，啟用後24小時內還可無限次搭乘台中捷運。

台中捷運2千萬人次紀念票每套售價200元，8月19日上午9點至12點在捷運市政府站1號出口，限時限量販售1000套，每人每次限購2套；同日下午1點起至8月21日中午12點在蝦皮電商平台限量販售500套。

台中捷運在18個車站設置充「中捷有情人，七夕幸福來」打卡拍照專區，16到25日合照上傳中捷Facebook粉專，即可抽獎，獎項有紀念票77套和小綠綠抱枕7對。

台中捷運 七夕 電商

延伸閱讀

影／基隆七夕煙火秀19日登場 文化中心頂樓首度施放

北捷前總經理顏邦傑接中捷董事長 捷運資歷超過40年

台中市府盼倚重他軌道經營專業 顏邦傑任中捷正式董事長

搶七夕商機 統一串聯11大通路 祭3萬朵進口空運玫瑰花

相關新聞

中捷七夕前破2000萬人次 紀念票卡灑山櫻花製造浪漫

台中捷運截至7月底，通車兩周年旅客突破2000萬人次，結合七夕發行紀念票卡，8月19日限時限量販售。

全台蛋黃酥特搜！松露、港式菠蘿跨界 詹朴大玩設計

今年中秋系列禮盒中，「蛋黃酥」成了新顯學，烘焙房、星飯店紛紛主打，或是強調台式技法融合法式舒肥蛋黃、或添加茶金松露成就全...

萌Q毛絨娃爆紅！日本上班族新歡 除了可愛還有健康功能

上班族在辦公室工作時，總會煩悶，甚至不自覺駝背，導致姿勢不正，甚至影響健康。日本Funbaruzu推出一系列的可愛毛絨娃...

中秋禮盒變身劇場、桌遊、紙雕！星飯店賣月餅拚創意

中秋佳節將至，各家月餅大玩創意，除了講究內餡與餅皮，今年呼應環保、各種禮盒多可變身再利用，儼然成為另一個比拚重點。

平日訂包廂、送萬元住宿券！六福萬怡限時推「靓港點」

台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，即日起至9月28日推出「靓港點」平日午間飲茶套餐，售價899元+10%，可一次品嘗數十...

海綿寶寶、救援小英雄聯名手搖飲！邊喝邊玩還可集周邊

還記得可愛的「海綿寶寶」嗎？今夏，他鑽進了手搖飲的杯身，還與派大星攜手現身各種周邊商品；救援小英雄波力、美國串流情歌王子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦