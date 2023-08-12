海綿寶寶、救援小英雄聯名手搖飲！邊喝邊玩還可集周邊
還記得可愛的「海綿寶寶」嗎？今夏，他鑽進了手搖飲的杯身，還與派大星攜手現身各種周邊商品；救援小英雄波力、美國串流情歌王子LAUV，也都成了8月飲品的新主角。
Chatime日出茶太今夏首度與全球知名動畫海綿寶寶跨界合作，即日起到10月31日在全台門市展開充滿趣味的「海綿星星大冒險」，其中，「深海鳳梨屋」以海綿寶寶的家為設計發想，選用鮮甜多汁的鳳梨結合奶綠，喝起來清爽又帶有熱帶風情；「粉紅超派」則是將傻萌的派大星變成涼爽冰鑽，以粉Fresh莓果醬為基底，加入QQ椰果粒與醇濃鮮奶，充滿粉嫩美感。此外，也推出四款主題飲料杯身和封膜，包含躺在海中一臉CHILL的海綿寶寶、戴著眼鏡耍酷的耍寶雙人組等。
日出茶太也推出五款限量周邊，包括限量比奇堡隨手貼、方方黃黃環保袋、海綿星星吸管杯、蟹堡王員工杯袋、四處探險紫色托特包及Whatever徽章組。
康青龍則與兒童界偶像巨星「救援小英雄波力」聯名，即起推出「炫藍波力」、「萌粉安寶」兩款聯名飲品，視覺沁涼感十足，還有為小朋友特製的小小英雄杯，以及「蜜香鮮奶」、「蜜香桑葚」兩款無咖啡因飲料，飲料杯身、封膜也都通通變成波力、安寶和隊員們的可愛模樣。此外，凡購買任一飲品，加購69元起就能帶走「英勇小公仔」、「歡樂享食碗」及「萌乖樂飲杯」等波力周邊商品。即起至8月31日粉專還有抽獎活動，獎項有小朋友最愛的波力造型球池。
美國串流情歌王子LAUV即將在8月31日於台北南港展覽館舉行在台首場演唱會，甫開賣，票房就秒殺。COMEBUY與環球音樂合作推出「盛夏經典的浪漫」，招牌飲品「雙Q奶茶2號」，奶茶再搭上珍珠、芋圓、蕃薯圓，四種混搭的雙Q口感，就像LAUV的《All 4 nothing》歌詞裡的「我沉醉在愛裡」。8月16日至8月31日另於限定12家門市推活動，只要在指定門市購買任一杯雙Q奶茶，並掃描活動QR Code，同時向店員展示「Lauv-All 4 Nothing」專輯頁面，即可獲得限量來台演唱紀念鑰匙圈乙個，數量有限，送完為止。
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