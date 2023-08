淬煉一生懸命的終極美感 名廚江振誠發表新書公開心法

繼2013年出版《初心》、2016年推出《八角哲學》後,國際名廚江振誠睽違7年的第三本書《工作美學》,昨天(11日)在誠品信義店舉辦新書發表會,首度完整公開他徹底實踐三十多年的工作美學心法——全心、全情投入所愛之事,自然的煥發出光輝與美感。新書發表會現場同時邀請到江振誠的好友與新書合作夥伴,「美食加」創辦人高琹雯、晶實科技共同創辦人蔣雅淇、天下文化主筆吳錦勳、「究方社」創意總監方序中一同出席。

「美食加」創辦人高琹雯(左起)、「究方社」創意總監方序中,以及天下文化主筆吳錦勳(右起)、晶實科技共同創辦人蔣雅淇,出席江振誠(中)新書發表會。記者沈昱嘉/攝影。

江振誠首先用「回望」與「前瞻」剖析自己關於「工作」的書寫:「《初心》是碰到挫折之後,回頭去尋找當初的熱忱;《工作美學》比較像是《初心》的進階版,是向前看、去正視工作,讓大家在工作上找到目標、找到美感。」江振誠深信:「工作跟生活是沒辦法分開的,工作不該是妨礙生活,也不該是消磨生命。」

江振誠是台灣首位於《米其林指南》拿下星級肯定的主廚,並兩度獲得《時代》雜誌讚譽為「印度洋上最偉大的廚師」。他2010年在新加坡以自己的名字,開設了「Restaurant ANDRÉ」,不但接連入選全球最佳50大餐廳,更於2016年摘下米其林二星; 2014年他決定回到台灣,創設「RAW」,成為他向世界推廣台灣味的起點。

江振誠表示,《工作美學》像是《初心》的進階版。記者沈昱嘉/攝影。

「所謂『工作美學』,雖有『美學』二字,但是我並不談論高深的哲學理論,而是強調在工作中呈現美感。」江振誠思索:「究竟什麼樣的做法、什麼樣的邏輯、什麼樣的觀點,可以把工作變成一件有美感的事情,進而沉醉在工作,愛上自我成長的喜悅?」

江振誠這本《工作美學》的寫作期長達3年,內容多達10萬字,他在序言中特別提及出版此書的起心動念:「這些年我發現,不少人並沒有將工作當成是一種可以享受挑戰、刺激自己成長的機會,希望離它愈遠愈好。在這個過勞、低薪的年代,過去那種無條件熱愛工作,甚至『一生懸命』的動人氣魄,似乎已經愈來愈少見。而努力追求自己生命成長、承擔起人生責任、為理想燃燒的種種堅持,也變成一種奢望、空談?」

江振誠的新書《工作美學》,在文字上充滿禪意。記者沈昱嘉/攝影。

「我不是很認同這種態度,更覺得這類『不想努力』、『憎恨工作』的狀態需要改變,這也是我在《初心》及《八角哲學》出版了多年之後,現在想要談談『工作美學』的緣由。」

江振誠在書中大量援用了在新加坡「Restaurant ANDRÉ」,以及台北「RAW」兩家餐廳的經驗,透過五個面向——「減法:堅定的意」、「流雲:溫度的手」、「痴迷:詩意的心」、「平衡:理性的腦」、「視野:創造的眼」,來闡述他對於「工作美學」的種種體悟與思考,強調在日常中進行意、手、心、眼四大修練。

江振誠坦言,自己在工作時是完全處於一種非常興奮的狀態。誠如他在書中的描述:「好像小時候打電動,不僅怎麼打都不會累,反而愈打愈興奮,愈打愈入迷。而工作為什麼不能如此?打電動也會碰到挑戰,會卡關、會game over,正是因為這些,你反而會拿出一切本領對付大魔王,闖過一關又一關,這過程是刺激而興奮的。」

《工作美學》邀請知名視覺設計師方序中操刀,平裝版採裸背穿線裝幀方式,將手感與溫度藏於細節之中。記者沈昱嘉/攝影。

「我覺得工作本身其實就是打電動,一旦按下啟動鍵,就無法停下來,而且愈做愈興奮,忘了一切。我太太說我是工作狂,我的朋友說我對料理痴迷,因為,工作對我來說,是完美而幸福的事,我享受工作的當下,而且『當下即是』。」

媒體常常探討的「工作與生活如何平衡」的議題,對江振誠來說,這個命題也是不存在的。「工作與生活並沒有分別與對抗性,如果把工作當成一件『美的志業』,就不會只有賺錢這種無奈的對價關係。當我們進入『我的工作是在做美的事情』的狀態,它就不會是負面事物,就是正向、飽含能量的自我成長。」

江振誠認為:「一直以來,我做任何事情,都要求自己竭盡全力做到最好,不要70分、80分,而是追求120分,You just make it all the way,要做,就做到最好,不給自己任何理由。工作美學即是一種全心、全情投入所愛,自然的煥發出光輝與美感。」

江振誠發表會後親自為讀者簽名,宛如粉絲見面會。記者沈昱嘉/攝影。

在好友眼中與合作夥伴眼中,江振誠更是分分秒秒都在追求美感的人。「美食加」創辦人高琹雯指出:「Chef就是把他的創作、他的生活、他的工作,全部都歸結到一件事情上面,就是『美學』。這個『美學』也成為他的內心一個非常強烈的動機。」晶實科技共同創辦人蔣雅淇表示:「Chef做起事來,就是完全沒有要放過自己,沒有要放過別人,可是當大家都不輕易放過,一起共創出來的,就是一輩子、最美好、最難忘的故事。」

擔任《工作美學》一書採訪工作的天下文化主筆吳錦勳說:「Chef給我一種很神奇的矛盾感。他是非常有明星氣質的主廚,但是當他坐下來跟我聊的時候,卻讓我非常強烈地感覺到,他有一種哲學家的氣質。每一句話、每一個字都經過審慎打磨,讓時間的流速產生一種不可思議的、質感上的轉換。」

吳錦勳表示:「聽Chef講話其實非常享受,讓我好像是踏上一段非常具有哲思的思辨之旅。我們一般人覺得非常需要去區分界線的東西,到了他身上,好像都不需要任何框架的限定。」

負責《工作美學》封面與內頁設計的三金設計師、「究方社」創意總監方序中則表示:「做這本書的過程,讓我慢慢認識Chef、也慢慢認識自己。不論他是我學習的對象也好,要求很高的『大魔王』也好、總是給予大家光芒跟智慧也好;他真的是一個非常特別的存在。」