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7-ELEVEN民俗月祭普渡三寶！推「宮廟代客普渡、預購淨身包」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN掌握中元商機，蒐羅多項商品最低買1送1起等優惠，同時今年祭出普渡三寶「蘋果飲、普渡零食箱、全鄉全店限量金牌啤酒」。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN掌握中元商機，蒐羅多項商品最低買1送1起等優惠，同時今年祭出普渡三寶「蘋果飲、普渡零食箱、全鄉全店限量金牌啤酒」。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接農曆民俗月，祭拜好兄弟供品要有，7-ELEVEN蒐羅拜拜必備包裝米、袋裝泡麵、量販零食、罐頭等多項商品最低買1送1起等優惠，門市更販售普渡必備包裝米、罐頭等民生必需品，同時今年祭出普渡三寶「蘋果飲、普渡零食箱、全鄉全店限量金牌啤酒」，打造全台最接地氣的供品補給站，活動檔期預計帶動相關類別業績成長3成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

根據7-ELEVEN內部觀察，往年到中元普渡時節，不少公司行號就近提早選購，尤其又以「綠色乖乖」最受歡迎，7-ELEVEN今年也獨家推出大尺寸「乖乖你會好運袋」，加碼隨機贈送磁鐵貼在機台上不怕零食過期「整年保平安」；另外疫情趨緩，今年社區團拜、小家庭普渡需求提升，實體門市準備多款多包裝飲料與袋裝麵食、獨家商品等，若有箱購需求還有「蠟筆小新零食派對箱」、「白沙屯媽祖普渡箱」、「乖乖超級順利箱」、「平安箱」等特殊節令規格，拜拜普渡用品就近採買超方便。

鎖定民眾喜好蒐集特殊贈品樂趣，7-ELEVEN除了推出多款大袋零食包裝，更推出「樂事萌翻午茶組」、「樂天小熊餅造型木盤組」等，澎湃組合還附送茶具組、木盤等超值贈品，高CP值組合推出近一個月引發社群討論潮。

為歡慶7-ELEVEN在7月達成「全鄉全店、全天服務」里程碑，近6,800間門市連結368鄉鎮市區（除烏坵）每個需要服務所在，提供民眾豐富生活體驗，特別與金牌啤酒推出全鄉全店限量版，瓶身印製超商在地與離島特殊門市，搭配坊間普渡習俗「拜啤酒招好運」平安一整年；箱購囤貨必買「日本進口艾魯比蘋果汁」、「蠟筆小新蘋果煉乳風味牛乳」，民俗月孝敬好兄弟保庇接下來「蘋蘋安安」，自飲、送禮皆宜；預購商品同步推出「關北紅龜粿」、「關北古早味草仔粿」，普渡還能求「拜粿生財」好兆頭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，每年中元普渡祭拜好兄弟，7-ELEVEN觀察因為普渡加上暑假高溫以及出遊需求，零食、麵食、常溫飲品等類別業績較前一季成長2成。同步整合線上線下購物平台，打造全天候OMO購物場域，門市除了限時祭出指定零食任選2件79折、4件75折以外，7-ELEVEN預購攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮等三大宮廟推出「代客普渡服務」，就近到門市即可選購專屬組合普渡箱，完成代辦、代拜、代捐整合性服務，普渡箱供品經法師誦經祈福後還可捐贈給公益團體。

此外，7-ELEVEN攜手四大宮廟推出4款隨取卡，與台北霞海城隍廟、台南大天后宮合作推出2款情人節款，烘爐地南山福德宮、南鯤鯓代天府合作推出2款祈求平安款，每款隨取卡附有專屬御守造型卡套，送禮自用兩相宜，每張售價711元、可放大至777元，711元本金無使用期限、加碼金66元使用期限至9月30日，數量有限、售完為止。

7-ELEVEN預購商品同步推出「關北紅龜粿」、「關北古早味草仔粿」，普渡還能求「拜粿生財」好兆頭。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購商品同步推出「關北紅龜粿」、「關北古早味草仔粿」，普渡還能求「拜粿生財」好兆頭。圖／7-ELEVEN提供
鎖定民眾喜好蒐集特殊贈品樂趣，7-ELEVEN除了推出多款大袋零食包裝，更推出「樂事萌翻午茶組」、「樂天小熊餅造型木盤組」等。圖／7-ELEVEN提供
鎖定民眾喜好蒐集特殊贈品樂趣，7-ELEVEN除了推出多款大袋零食包裝，更推出「樂事萌翻午茶組」、「樂天小熊餅造型木盤組」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手四大宮廟推出4款隨取卡，附有專屬御守造型卡套，每張售價711元、可放大至777元（711元本金無使用期限、加碼金66元使用期限至9月30日），數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手四大宮廟推出4款隨取卡，附有專屬御守造型卡套，每張售價711元、可放大至777元（711元本金無使用期限、加碼金66元使用期限至9月30日），數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手四大宮廟推出4款隨取卡，附有專屬御守造型卡套，每張售價711元、可放大至777元（711元本金無使用期限、加碼金66元使用期限至9月30日），數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手四大宮廟推出4款隨取卡，附有專屬御守造型卡套，每張售價711元、可放大至777元（711元本金無使用期限、加碼金66元使用期限至9月30日），數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購攜手三大宮廟推出「代客普渡服務」，就近到門市即可選購專屬組合普渡箱。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購攜手三大宮廟推出「代客普渡服務」，就近到門市即可選購專屬組合普渡箱。圖／7-ELEVEN提供
歡慶7-ELEVEN在7月達成「全鄉全店、全天服務」里程碑，特別與金牌啤酒推出全鄉全店限量版，瓶身印製超商在地與離島特殊門市，搭配坊間普渡習俗「拜啤酒招好運」平安一整年。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歡慶7-ELEVEN在7月達成「全鄉全店、全天服務」里程碑，特別與金牌啤酒推出全鄉全店限量版，瓶身印製超商在地與離島特殊門市，搭配坊間普渡習俗「拜啤酒招好運」平安一整年。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN掌握中元商機，門市商品一應俱全、豐富多元，滿足民眾就近買需求。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN掌握中元商機，門市商品一應俱全、豐富多元，滿足民眾就近買需求。圖／7-ELEVEN提供

零食 兄弟 霞海城隍廟

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