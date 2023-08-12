看過請舉手！大人小孩都愛看的皮克斯動畫電影排行別錯過

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「皮克斯動畫電影」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP10皮克斯動畫電影排行。

皮克斯動畫工作室成立於1986年，期間所推出的作品不計其數，從家喻戶曉的《玩具總動員》到最新動畫電影《元素方城市》，每每推出新作都會在各大網路平台掀起熱烈討論，累積了不少忠實粉絲，而究竟網友們熱議的皮克斯動畫電影都有哪些呢？

「元素方城市」獲網熱議 經典「玩具總動員系列」角色、劇情皆備受喜愛 ▲ 網友熱議TOP10皮克斯動畫電影 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「皮克斯動畫電影」的相關話題討論，可以發現近期上映的「元素方城市」引起社群熱議，先前在官方釋出預告後，就有不少網友興奮喊道「感覺很適合講種族議題的題材，希望可以好好發揮」、「好可愛，希望看到風的元素以及各種元素的對戰」，非常期待皮克斯的最新力作會帶來怎樣的創意、故事與精緻的動畫設計。

然而，電影上映後評價和票房卻都不如預期，就有觀眾失望嘆道「元素方城市跟腦筋急轉彎太像，簡直複製，造型也不出彩」、「火和水的衝突，這種創意既速食又沒想像力」、「去除視覺特效一眼就能看出內容換湯不換藥」，認為此部電影相較於過往的作品很多創意和令人驚艷的感覺都消失了，故事內容也給人感覺重複性過高，讓部分皮克斯粉絲感到失望。

而皮克斯工作室推出的首部劇場影片「玩具總動員」，是部已經推出四集續集的招牌作品，多年來早已累積大票的玩總粉，影迷稱讚「玩具總動員真的很強，每部都有核心的故事」，提及玩具總動員除了許多受歡迎的IP角色之外，每部續集的劇情可以承上啟下，又能有新的故事看點也是成功的關鍵，並笑稱看完都會很想買巴斯光年回家，超級圈粉。

此外，2022年皮克斯推出「巴斯光年」的獨立電影，同樣獲得許多討論，網友提及「故事不算太差，就是配角和中間段有點多餘感」、「改編太多，硬要說跟原本的巴斯一樣的有點太牽強，但整體我其實還蠻喜歡的」、「巴斯的犧牲和嘗試、身邊人老去、自己不被理解的孤獨、責任感和承擔，我覺得超棒」，覺得作為一部獨立故事的電影整體仍然是不錯的，但若是抱有玩具總動員情懷的影迷觀看，角色和劇本可能會不符期待。

最後，獲得奧斯卡最佳動畫片獎的「腦筋急轉彎」與「天外奇蹟」也是佳評如潮，網友留言大推「腦筋急轉彎超神，故事無可挑剔」、「天外奇蹟是第一名，前10分鐘就能讓人感動到哭」，認為這兩部作品不只劇本充滿創意，還有各種賺人熱淚的橋段，是皮克斯動畫電影中的經典之作。

你看過皮克斯動畫電影嗎？你最愛的作品有沒有上榜？相信有不少人都是看著皮克斯動畫長大的，有些經典作品甚至會一看再看，這些伴隨著我們童年長大的動畫電影，也許在長大之後再度回味會發現不一樣的亮點或感受，不妨趁著空閒時間，看部皮克斯動畫回憶一下童年時光吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「皮克斯」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/24，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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