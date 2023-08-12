10大熱播暑期電影 《芭比》引深度討論 奪話題之冠！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一個月內「暑假電影」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的暑假強檔電影排行。

轉瞬間暑假已過去一半，你是否已經進入戲院看過電影了呢？許多強檔電影都選在暑假上映，吸引眾網友討論相關議題，關注聲量亦隨之飆漲。我們整理了近期播映中的電影熱議排行，快一起來看看！《Barbie芭比》看似荒誕卻發人省思 《奧本海默》片長但毫無冷場 ▲ 2023年Top10暑假強檔電影 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一個月內網友針對熱映電影的討論，發現到《Barbie芭比》受到最多議論。該片講述原先在芭比樂園內過著快樂生活的芭比因為怪事接二連三地發生，於是決定與肯尼來到真實世界中，探索事件發生的原因。

雖然《芭比》被許多人視為荒誕喜劇，不過有觀賞過該片的網友分享道「給還沒看過芭比電影的人：請不要抱著『這只是玩具電影』的心態去看，芭比要講的議題有些很深」，指出該片除了輕鬆的部分，同時也涵蓋「文化」、「性別」等方面的議題探討，發人深省；也有網友評價該片「兼顧娛樂性與教育性，是適合慢慢品嚐與回味的佳作」，點出若親自入戲院觀賞《芭比》，會獲得許多不同觀點的啟發。

而高居關注度第二位的暑期電影則是被與《Barbie芭比》合稱為「芭比海默」的《奧本海默》。此片為「原子彈之父」物理學家羅伯特．奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的傳記式電影，講述奧本海默研究原子彈過程中的矛盾掙扎，絲絲入扣、引人入勝。

不過網上有許多網友提到「導演原始設計是使用IMAX架構，建議可以去看IMAX版本，才能體會到導演的影像設計」、「我進場看IMAX只能說值得」，推薦民眾可以選擇具有IMAX設備的劇院觀賞；同時也有部分留言提及「個人覺得配樂超頂」，認為該片除了劇情好看外，聽覺也是一大享受。

此外，也有人指出「先上廁所很重要」，表示該片時間相當長，中途如廁可能會錯過精彩片段，但也有人補充道「《奧本海默》雖然片長三小時但節奏非常快，毫無冷場」，推薦喜愛科學、戰爭相關議題的民眾可入場觀賞。

另外，由湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：致命清算 第一章》則以新穎的「AI人工智慧」議題作為主軸，講述阿湯哥解救世界的過程。且其中有許多動作場面，令人目不轉睛、絕無冷場，影迷紛紛評價「很多橋段都很刺激」、「畫面爽度很好，有許多創新的拍攝方式」，點出該片畫面效果極佳，建議喜愛動作片的民眾可千萬別錯過。

每年到了暑假期間都會推出許多強檔新片，今年同樣也有眾多評價非常高的電影上映，若你還在苦惱的話，不妨參考網友的推薦，進入戲院吹冷氣看好片吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「暑假電影」相關討論則數。觀測期間：2023/07/01~2023/07/31，共1個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast 評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw