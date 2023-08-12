諾蘭導演最新力作你看了嗎？奧本海默話題焦點大整理！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「奧本海默」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的奧本海默話題焦點。

近期最熱門的電影莫過於社群上最新迷因《芭本海默》所代表的《芭比》和《奧本海默》，而《奧本海默》是一部改編「原子彈之父」羅伯特奧本海默的傳記電影，講述他在二戰期間研發原子彈的故事，以下整理出了網友們熱議的《奧本海默》電影話題焦點，快來看看吧！

「劇中科學家角色」引網熱烈討論 網友大推「鬼才導演克里斯多福諾蘭」直呼：又一神作 ▲ 奧本海默六大話題焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一個月內網友針對「奧本海默」話題的相關討論，可以發現「劇中科學家角色」引起社群熱烈討論，由於電影中除了主角奧本海默與耳熟能詳的配角愛因斯坦外，還出現了眾多大家較不熟悉的科學家，因此在網路上已經有許多懶人包，整理出許多重點角色的介紹，而看完電影的網友們也紛紛開始討論人物。

「結尾的奧本海默，其實不是受到良心譴責，而是在跟愛因斯坦炫耀說他的理論終於能被實現了」、「愛因斯坦和波耳一樣都深知連鎖反應是沒有回頭路」，解析奧本海默與愛因斯坦在劇中所抱持的想法，進而得知他們作出選擇的理由，是一部看完仍需細細品味的電影。

而《奧本海默》的另一亮點就是由「鬼才導演克里斯多福諾蘭」所執導，諾蘭憑藉被網友喻為難以超越的神作—《全面啟動》，一舉晉升成為國際知名的好萊塢頂級導演，同時也累積了不少諾蘭粉，而這次的新作再獲好評，讓影迷直呼「這是諾蘭的又一部神作，裡面有很深的反戰意涵」、「不得不佩服諾蘭，把一部三小時的傳記電影拍得如此精彩」，覺得諾蘭本次挑戰極限三小時的片長，卻毫無冷場，並且是相當複雜的人物傳記類型電影，但無論是歷史考究的細節還原，還是故事編排、視覺與聲光效果的呈現，都能看出他強大的執導功力和用心程度。

此外，本部電影「演員卡司實力堅強」也不能錯過，網友提及「不得不說這部片很會選角，演起來就像歷史真實呈現」、「每個人演技都在線，一個比一個會演，其實看演技就值了」，稱讚每位選角以及演員的演出都非常完美。

其中，擔綱主角的席尼墨菲與展現有別於鋼鐵人形象的小勞勃道尼更是備受熱議，影迷大讚「是衝著席尼墨菲去看的，超愛他出色的演技跟低調的形象，完全沒讓我失望」、「試爆成功後的劇情張力、緊湊強烈的戲感，完全靠他（小勞勃道尼）撐起一半以上」，認為兩位演員精湛的演出，將自己帶入角色之外，也成功牽動了觀眾的情緒，展現了精湛的演技。

你是諾蘭導演電影的死忠粉絲嗎？又或者你是席尼墨菲、小勞勃道尼的迷弟、迷妹嗎？若是尚未觀看電影的觀眾，建議在進場前可以先了解電影的歷史背景與基本角色，以免劇情資訊量過大無法負荷或不能理解；而如果是已經看完電影的人，也不妨跟著以上的話題焦點分享你對《奧本海默》的評價以及觀後感，說不定還會發現錯過的彩蛋！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「奧本海默」相關討論則數。觀測期間：2023/07/01~2023/07/30，共1個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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