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MacBook、iPad限時9折！燦坤「Apple年中慶」學生再送5好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤首屆「Apple年中慶」開跑，全館指定款MacBook及iPad限時9折起。圖／燦坤提供
燦坤首屆「Apple年中慶」開跑，全館指定款MacBook及iPad限時9折起。圖／燦坤提供

求職潮、開學季報到，燦坤專為廣大果粉祭出Apple獨家年中回饋方案，指定款「MacBook Air M2 15吋」限時直降4,000元，活動價只要38,900元起；MacBook Pro 14吋與16吋指定機型滿萬折千；指定款MacBook Air M2、MacBook Air M1、MacBook Pro 13吋M2現折10%。指定款Mac mini M2原價18,900元，活動價現折1,512元；選購指定款iMac桌機即享8%現折回饋；熱門平板iPad Pro M2 、iPad Air指定機種活動價現折10%。

搭配蘋果Back To School教育價專案，燦坤獨家加碼買指定款13吋MacBook買就送總價值6,140元的超值5好禮，指定款MacBook Pro 16吋及14吋買就送市價5,990元第3代Magsafe版AirPods，以上方案符合教育價資格還可再享額外折抵優惠。

不僅如此，即日起至8月13日期間燦坤再加碼推出「Apple迎新送舊日」，活動期間凡持Apple舊機至燦坤實體門市進行估價，即可享有指定Apple商品現折回饋，舊機回收成功再享折抵金額加碼10%優惠。買Apple電腦或平板，加購Microsoft 365個人版1年期還可享有獨家加購價只要999元。

行動通訊周邊同步響應Back To School專案，全館配件任你搭，限時限量4.3折起。獨家推薦Mycell 7合1多功能行動電源特價1,575元；大通65W氮化鎵Type-C電源供應器特價788元；UAG iPhone14耐衝擊保護殼全面8.5折起；ZIFRIEND iPhone 14零失敗舒視貼新品上市，單一優惠價890元。另外，Wi-Fi 6路由器指定款全面6折起，開學採購一站購齊。

求職

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