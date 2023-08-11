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132 5. ISSEY MIYAKE古技法打造幾何色塊 演繹時間
時間無形、無相，但流逝的時間卻會在物體、質感、顏色、樣式上產生變化。132 5. ISSEY MIYAKE本季以「時間流逝」為概念、轉譯為服裝設計靈感，並結合日本明治時代傳承至今的工法，透過柔和的漸變色彩，呈現將隨歲時交替的時裝與抽象美感。
出自已故日本時尚大師三宅一生旗下品牌的132 5. ISSEY MIYAKE，強調獨特設計與材質創新。為了將無形的時間「具象化」，品牌本季選擇以幾何形狀結構和獨家面料，將時間生動捕捉。其中LIGHT TRAILS系列借重了由古日本傳承至今的技法：以染料倒入模具、每一步驟皆由職人操作，帶出夜色、街道光影變化莫測的瞬間；從「西洋鏡」得到啟發的ZOETROPE系列，則由多個三角形布面與綁帶構成服裝結構，同時100%再生聚酯的纖維面料更在悶熱的盛夏午後、帶來輕快清涼的舒適體感。
此外，132 5. ISSEY MIYAKE獨厚台灣、再於LIGHT TRAILS系列推出台灣限定粉色，不對稱的結構結合詩意結構，活潑明亮，更符合這個夏日因電影在全世界掀起的粉紅潮流；全系列除了服裝外、亦有與服裝同色彩樣式的推薦包款，可與素色或異色服裝混搭，自由造型。
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