132 5. ISSEY MIYAKE古技法打造幾何色塊 演繹時間

時間無形、無相，但流逝的時間卻會在物體、質感、顏色、樣式上產生變化。132 5. ISSEY MIYAKE本季以「時間流逝」為概念、轉譯為服裝設計靈感，並結合日本明治時代傳承至今的工法，透過柔和的漸變色彩，呈現將隨歲時交替的時裝與抽象美感。

出自已故日本時尚大師三宅一生旗下品牌的132 5. ISSEY MIYAKE，強調獨特設計與材質創新。為了將無形的時間「具象化」，品牌本季選擇以幾何形狀結構和獨家面料，將時間生動捕捉。其中LIGHT TRAILS系列借重了由古日本傳承至今的技法：以染料倒入模具、每一步驟皆由職人操作，帶出夜色、街道光影變化莫測的瞬間；從「西洋鏡」得到啟發的ZOETROPE系列，則由多個三角形布面與綁帶構成服裝結構，同時100%再生聚酯的纖維面料更在悶熱的盛夏午後、帶來輕快清涼的舒適體感。