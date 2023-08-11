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蔡詩芸、黃偉晉「金」品上身 搶先演繹早秋貴氣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
蔡詩芸以白色連身長裙搭配黃金飾品，像是在金黃色的稻浪中，迎接一整年的豐碩成果。圖／Just Gold鎮金店提供（合成圖）
蔡詩芸以白色連身長裙搭配黃金飾品，像是在金黃色的稻浪中，迎接一整年的豐碩成果。圖／Just Gold鎮金店提供（合成圖）

夏天已然過了一半，秋季也在不遠處等待上場。提到秋天總讓人想到豐收、飽滿的稻穗與金色，近日便有黃偉晉、蔡詩芸兩人分別穿戴上古典風格的金飾精品，搶先演繹屬於早秋的輕奢貴氣。

一向展現美式風格的蔡詩芸，選擇了一身白色連身長裙、並取鏡於充滿田園浪漫風格的原野背景，同時身上並配戴了Just Gold鎮金店的2023秋冬「希望純金系列」項鍊、耳環與手鍊，像是在金黃色的稻浪中，迎接一整年的豐碩成果；該系列是以稻穗舞動、擺盪的姿態為靈感，全系列自17,600緣起，並佐以黃金的霧面、亮面與拉絲工序，質感多變。

此外黃偉晉日前則擔任了周大福的一日店長，一身黑色無袖上衣與黑長褲的黃偉晉，秀出了精實的手臂線條，更顯得手上的戒指、手環的金黃飽滿、搶眼。他胸前的「國韻傳承」吉慶蓮年黃金鑽石吊墜具有精巧的蓮花造型精雕並鑲嵌鑽石，同時手上的「盛世華彩傳承」華星凝輝黃金手鍊則展現出幾何拼接的輪廓與古典風格。

該系列屬於周大福的品牌「傳承系列」，因此多與古中國的風格得到靈感，融合傳統的黃金工藝之後，展現兼容於現代的輕快姿態。

希望系列純金手環，11萬6,600元。圖／Just Gold鎮金店提供
希望系列純金手環，11萬6,600元。圖／Just Gold鎮金店提供
「國韻傳承」吉慶蓮年黃金美鑽吊墜，運用代表純潔與美的「寶相花」紋，整體帶有繁榮昌盛之寓意，89,000元。圖／周大福提供
「國韻傳承」吉慶蓮年黃金美鑽吊墜，運用代表純潔與美的「寶相花」紋，整體帶有繁榮昌盛之寓意，89,000元。圖／周大福提供
「如來敦煌傳承」煌彩黃金手鍊，敦煌壁畫為靈感，並施以紅色琺瑯，20,900元。圖／周大福提供
「如來敦煌傳承」煌彩黃金手鍊，敦煌壁畫為靈感，並施以紅色琺瑯，20,900元。圖／周大福提供
希望系列純金戒指輕巧版，18,600元。圖／Just Gold鎮金店提供
希望系列純金戒指輕巧版，18,600元。圖／Just Gold鎮金店提供
黃偉晉先前曾擔任一日店長，並配戴周大福金飾、展現年輕活力。圖／周大福提供
黃偉晉先前曾擔任一日店長，並配戴周大福金飾、展現年輕活力。圖／周大福提供
「藏蘊傳承」祥蓮初綻黃金項鍊，約2.9兩起，價格店洽。圖／周大福提供
「藏蘊傳承」祥蓮初綻黃金項鍊，約2.9兩起，價格店洽。圖／周大福提供

鑽石 周大福

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