蔡詩芸、黃偉晉「金」品上身 搶先演繹早秋貴氣

夏天已然過了一半，秋季也在不遠處等待上場。提到秋天總讓人想到豐收、飽滿的稻穗與金色，近日便有黃偉晉、蔡詩芸兩人分別穿戴上古典風格的金飾精品，搶先演繹屬於早秋的輕奢貴氣。

一向展現美式風格的蔡詩芸，選擇了一身白色連身長裙、並取鏡於充滿田園浪漫風格的原野背景，同時身上並配戴了Just Gold鎮金店的2023秋冬「希望純金系列」項鍊、耳環與手鍊，像是在金黃色的稻浪中，迎接一整年的豐碩成果；該系列是以稻穗舞動、擺盪的姿態為靈感，全系列自17,600緣起，並佐以黃金的霧面、亮面與拉絲工序，質感多變。

此外黃偉晉日前則擔任了周大福的一日店長，一身黑色無袖上衣與黑長褲的黃偉晉，秀出了精實的手臂線條，更顯得手上的戒指、手環的金黃飽滿、搶眼。他胸前的「國韻傳承」吉慶蓮年黃金鑽石吊墜具有精巧的蓮花造型精雕並鑲嵌鑽石，同時手上的「盛世華彩傳承」華星凝輝黃金手鍊則展現出幾何拼接的輪廓與古典風格。