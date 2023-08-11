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滿島光紅內衣新造型？新作上線兩天大破50萬東京這裡看

聯合報／ 記者釋俊哲 / 即時報導
三吉彩花以改良西裝式平口上衣搭配褲裝與Gucci Bamboo 1947包款，帥氣俐落。圖 / GUCCI提供
三吉彩花以改良西裝式平口上衣搭配褲裝與Gucci Bamboo 1947包款，帥氣俐落。圖 / GUCCI提供

去年因為日劇「初戀」（First Love）重新受到熱烈討論的日本女演員滿島光，一向以個性中帶甜美的特殊氣質為人喜愛。但最近滿島光的ig突然風格丕變，除了化為六宮格的分割畫面，滿島光的眼中還泛著淚光，忍不住讓人好奇：到底發生什麼事？

但其實粉絲們不必擔心，原來這是滿島光新MV的其中一幕畫面，只名為「Shadow Dance (Prod.MONDO GROSSO)」的影片是日本音樂人大澤伸一（Shinichi Osawa）所製作，滿島光不僅親自獻聲、換上多套造型，更登上外太空大跳「月球舞」，忍不住讓人聯想到1980年代流行樂之王麥克傑克森（Michael Jackson）的「月球漫步」，MV上線後兩天更火速累積50萬點閱，展現滿島光的強大魅力！

MV中更出現了時髦的時尚道具、一款GUCCI設計的Bamboo 1947竹節包。原來去年GUCCI就曾邀請滿島光以日本傳說「竹取物語」為靈感，加上瑛太與山田葵，拍攝了一系列魔幻動靜態視覺。

日前GUCCI更在東京舉辦了盛大的Gucci Bamboo Summer活動，並在時尚聖地「表參道之丘」（Omotesando Hills）、Gucci青山店、東京的GUCCI OSTERIA餐廳中帶來多個Bamboo竹節為主題的特展、裝置藝術。活動上並有曾演出《犬鳴村》與 《今際之國的闖關者》的三吉彩花、Gucci品牌大使日本演員志尊淳，以及滿島光一同出席。其中滿島光更俏皮地穿上一襲洞洞裝、超迷你皮革短手套，更手持兩款Gucci的Bamboo 1947包款現身。

位於「表參道之丘」（Omotesando Hills）的Gucci Bamboo Summer裝置藝術，已經從即日起開始，活動為期間限定，並將至10月25日為止，如果秋天之前去東京旅遊，是不是也跟著滿島光的行程，一起穿越竹林、開展一趟奇幻神穿越呢？

Bamboo 1947系列白色小型撞色刺繡滾邊手提肩背包，15萬6,200元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947系列白色小型撞色刺繡滾邊手提肩背包，15萬6,200元。圖／GUCCI提供
Gucci品牌大使日本演員志尊淳除了展現男性也能駕馭小包，更以粉紫、粉綠的色彩搭配造型。圖 / GUCCI提供
Gucci品牌大使日本演員志尊淳除了展現男性也能駕馭小包，更以粉紫、粉綠的色彩搭配造型。圖 / GUCCI提供
去年因「初戀」受到熱烈討論的滿島光，其ig近日突更新為帶有詭異風格的「六宮格」切割畫面，讓人驚訝也好奇。圖 / 翻攝自 ig @ hikarimitsushima
去年因「初戀」受到熱烈討論的滿島光，其ig近日突更新為帶有詭異風格的「六宮格」切割畫面，讓人驚訝也好奇。圖 / 翻攝自 ig @ hikarimitsushima
Bamboo 1947系列天藍色迷你手提肩背包，12萬7,600元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947系列天藍色迷你手提肩背包，12萬7,600元。圖／GUCCI提供
滿島光在MV中換上一襲半透亮片上衣，展現魔幻的神秘舞姿。圖 / 翻攝自 youtube @ Hikari Mitsushima
滿島光在MV中換上一襲半透亮片上衣，展現魔幻的神秘舞姿。圖 / 翻攝自 youtube @ Hikari Mitsushima
連身洞洞裝、超迷你皮手套上身的滿島光，俏皮、個性也甜美。圖 / GUCCI提供
連身洞洞裝、超迷你皮手套上身的滿島光，俏皮、個性也甜美。圖 / GUCCI提供
Bamboo 1947系列黑色迷你手提肩背包，13萬1,700元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947系列黑色迷你手提肩背包，13萬1,700元。圖／GUCCI提供
Bamboo 1947紅色皮革小型款，12萬7,600元。圖／GUCCI提供
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Gucci 日本 東京

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