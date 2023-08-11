滿島光紅內衣新造型？新作上線兩天大破50萬東京這裡看
去年因為日劇「初戀」（First Love）重新受到熱烈討論的日本女演員滿島光，一向以個性中帶甜美的特殊氣質為人喜愛。但最近滿島光的ig突然風格丕變，除了化為六宮格的分割畫面，滿島光的眼中還泛著淚光，忍不住讓人好奇：到底發生什麼事？
但其實粉絲們不必擔心，原來這是滿島光新MV的其中一幕畫面，只名為「Shadow Dance (Prod.MONDO GROSSO)」的影片是日本音樂人大澤伸一（Shinichi Osawa）所製作，滿島光不僅親自獻聲、換上多套造型，更登上外太空大跳「月球舞」，忍不住讓人聯想到1980年代流行樂之王麥克傑克森（Michael Jackson）的「月球漫步」，MV上線後兩天更火速累積50萬點閱，展現滿島光的強大魅力！
MV中更出現了時髦的時尚道具、一款GUCCI設計的Bamboo 1947竹節包。原來去年GUCCI就曾邀請滿島光以日本傳說「竹取物語」為靈感，加上瑛太與山田葵，拍攝了一系列魔幻動靜態視覺。
日前GUCCI更在東京舉辦了盛大的Gucci Bamboo Summer活動，並在時尚聖地「表參道之丘」（Omotesando Hills）、Gucci青山店、東京的GUCCI OSTERIA餐廳中帶來多個Bamboo竹節為主題的特展、裝置藝術。活動上並有曾演出《犬鳴村》與 《今際之國的闖關者》的三吉彩花、Gucci品牌大使日本演員志尊淳，以及滿島光一同出席。其中滿島光更俏皮地穿上一襲洞洞裝、超迷你皮革短手套，更手持兩款Gucci的Bamboo 1947包款現身。
位於「表參道之丘」（Omotesando Hills）的Gucci Bamboo Summer裝置藝術，已經從即日起開始，活動為期間限定，並將至10月25日為止，如果秋天之前去東京旅遊，是不是也跟著滿島光的行程，一起穿越竹林、開展一趟奇幻神穿越呢？
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