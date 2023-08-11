深夜震撼！秀泰影城疑欠款未還 高雄MLD台鋁商場凌晨接管

秀泰影城2021年進駐高雄MLD台鋁商場營運，去年11月起傳出付款異常，金額近4千萬，與台鋁合作關係生變，台鋁11日凌晨依雙方合約逕行接管，暫將影城存封，今早並將正式對外發布聲明，說明原委。

秀泰影城斥資千萬設於台鋁商場的影城，2021年11月盛大開幕，台鋁原期待能將原來MLD台鋁影城的觀影⽂化及體驗，透過秀泰連鎖品牌的龐⼤資源、專業的經營，讓電影⽂化能延續下去，但去年11月起卻發現秀泰影城開始付款異常，部分款項未⽀付！

台鋁表示，初期體諒是疫情影響，僅⼝頭向秀泰提醒，對方均表示會盡速付款，但一年過去，始終未收⾜款項。⾃111年11⽉起⾄今，租⾦、⽔電費、管理費、消防安檢費、建築物申報費⽤、設備修繕等所有費⽤，都以各種名義拒絕⽀付。⽋款⾦額累積達3800多萬，台鋁從去年起持續溝通協商未果，秀泰仍不⽀付任何款項。

台鋁更指出，與秀泰影城合作後，陸續出現許多消費者客怨，包括影廳清潔、廁所清潔修繕等問題，經溝通後，⾄今仍未⾒秀泰影城積極改善。為顧及消費者權益，不愧對觀影粉絲，並讓台鋁影城的觀影體驗延續，台鋁決定11⽇起依雙⽅合約內容接管影城營運。

今天凌晨起，台鋁已將秀泰影城暫時存封，進行MLD台鋁影城重啟的相關事項及後續處理，也向影城粉絲喊話，期待MLD台鋁影城重啟。