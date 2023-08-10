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林柏宏逛LOEWE看中托特包 郭雪芙被西班牙鮮肉推坑買包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林柏宏出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供
林柏宏出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供

LOEWE台中新光三越女裝專門店全面改裝後重新開幕，78平方米以CASA LOEWE概念打造，融合藝術、工藝和時尚元素，讓人彷彿走進一位品味人士的家。時尚女星郭雪芙、林柏宏、新生代女星林奕嵐都特地出席逛店。

郭雪芙腳踩本季話題的超大蝴蝶結高跟鞋，搭配自帶包包鍊帶的趣味短洋裝，皮革洋裝和本季最新的Squeeze包都是由最新技術的mellow napa皮革製成，比起過往更輕盈柔軟； 她透露自己會入手LOEWE的包，是因為看到西班牙劇《精英殺機》中年輕男星Manu Rios的撞色款被圈粉。林柏宏則是以今年秋冬男裝代表性的蘑菇圖案外套亮相，他透露自己喜歡女孩子拎小巧的包款，本季自己最喜歡的則是帶有摺痕的Puzzle Fold托特包。擁有超纖細螞蟻腰和不科學長腿的林奕嵐，穿上光滑皮革製成的澎澎感錯視效果皮革上衣和短裙，猶如從二次元走出來的美少女。

全店牆壁裝飾西班牙Mallorca島手工製作的陶瓷，蜜桃粉、苔蘚綠、銀色不同的面相互相映襯，搭配由創意總監Jonathan Anderson與長期合作夥伴John Allen設計圖案的全羊毛地毯，組成繽紛優雅的視覺基調。店中傢俱也都是藝術家合作款，包括由Gerrit Thomas Rietveld設計的Steltman極簡風格木椅和Berin Club椅，以及日本設計師野口勇以和室滑動紙門為靈感創作的Akari 33N懸掛式紙燈。橡木擺件和掛畫也都是藝術家手筆，讓藝術毫不費力地融入生活。

在創作本季女裝時，Jonathan Anderson回顧接掌LOEWE十年以來的心情，展現出他亟欲翻新品牌經典皮革並在服裝的結構上持續創新的決心。例如在一件純白洋裝上，印上模糊的骨董洋裝圖案形成錯視效果的洋裝，就以回顧傳統又創新的手法成為一大重點。傳統的皮革材質，在嶄新的熱縮等技術下，變成猶如卡漫中才會出現的立體套裝；還有一系列的設計以簡單的布料抓皺搭配金屬零件就顛覆傳統結構，正反面顛倒可以穿著的服飾，重新詮釋大家所熟悉的服裝結構。

備有猶如甜甜圈般圓圈型金屬鍊的本季最新Squeeze包，還有延伸鍊條可加長，搭配完全隱藏的暗釦，可變化不同的穿戴方式，包款更大膽地取消內襯，展現品牌足夠柔軟堅韌的皮革工藝。

Puzzle Fold橄欖綠拼接中型托特包，價格店洽。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold橄欖綠拼接中型托特包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE台中新光三越女裝店店照，手工磁磚牆壁上裝飾英國藝術家Eliot Hodgkin創作的植物草圖。圖／LOEWE提供
LOEWE台中新光三越女裝店店照，手工磁磚牆壁上裝飾英國藝術家Eliot Hodgkin創作的植物草圖。圖／LOEWE提供
LOEWE台中新光三越女裝店店照。圖／LOEWE提供
LOEWE台中新光三越女裝店店照。圖／LOEWE提供
金色麂皮蝴蝶結飾跟鞋，價格店洽。圖／LOEWE提供
金色麂皮蝴蝶結飾跟鞋，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE台中新光三越女裝店店照。圖／LOEWE提供
LOEWE台中新光三越女裝店店照。圖／LOEWE提供
Squeeze駝色納帕小羊皮小款肩背包，價格店洽。圖／LOEWE提供
Squeeze駝色納帕小羊皮小款肩背包，價格店洽。圖／LOEWE提供
LOEWE台中新光三越女裝店店照。圖／LOEWE提供
LOEWE台中新光三越女裝店店照。圖／LOEWE提供
林奕嵐出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供
林奕嵐出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供
Squeeze水藍色納帕小羊皮小款肩背包，價格店洽。圖／LOEWE提供
Squeeze水藍色納帕小羊皮小款肩背包，價格店洽。圖／LOEWE提供
（由左至右）林奕嵐、林柏宏、郭雪芙出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供
（由左至右）林奕嵐、林柏宏、郭雪芙出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供
Toy米白色小羊皮拼羊毛平底靴，61,000元。圖／LOEWE提供
Toy米白色小羊皮拼羊毛平底靴，61,000元。圖／LOEWE提供
郭雪芙出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供
郭雪芙出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供
郭雪芙出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供
郭雪芙出席LOEWE台中新光三越女裝店開幕。圖／LOEWE提供
Squeeze酒紅色納帕小羊皮中款肩背包，價格店洽。圖／LOEWE提供
Squeeze酒紅色納帕小羊皮中款肩背包，價格店洽。圖／LOEWE提供

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