林柏宏逛LOEWE看中托特包 郭雪芙被西班牙鮮肉推坑買包

LOEWE台中新光三越女裝專門店全面改裝後重新開幕，78平方米以CASA LOEWE概念打造，融合藝術、工藝和時尚元素，讓人彷彿走進一位品味人士的家。時尚女星郭雪芙、林柏宏、新生代女星林奕嵐都特地出席逛店。

郭雪芙腳踩本季話題的超大蝴蝶結高跟鞋，搭配自帶包包鍊帶的趣味短洋裝，皮革洋裝和本季最新的Squeeze包都是由最新技術的mellow napa皮革製成，比起過往更輕盈柔軟； 她透露自己會入手LOEWE的包，是因為看到西班牙劇《精英殺機》中年輕男星Manu Rios的撞色款被圈粉。林柏宏則是以今年秋冬男裝代表性的蘑菇圖案外套亮相，他透露自己喜歡女孩子拎小巧的包款，本季自己最喜歡的則是帶有摺痕的Puzzle Fold托特包。擁有超纖細螞蟻腰和不科學長腿的林奕嵐，穿上光滑皮革製成的澎澎感錯視效果皮革上衣和短裙，猶如從二次元走出來的美少女。

全店牆壁裝飾西班牙Mallorca島手工製作的陶瓷，蜜桃粉、苔蘚綠、銀色不同的面相互相映襯，搭配由創意總監Jonathan Anderson與長期合作夥伴John Allen設計圖案的全羊毛地毯，組成繽紛優雅的視覺基調。店中傢俱也都是藝術家合作款，包括由Gerrit Thomas Rietveld設計的Steltman極簡風格木椅和Berin Club椅，以及日本設計師野口勇以和室滑動紙門為靈感創作的Akari 33N懸掛式紙燈。橡木擺件和掛畫也都是藝術家手筆，讓藝術毫不費力地融入生活。

在創作本季女裝時，Jonathan Anderson回顧接掌LOEWE十年以來的心情，展現出他亟欲翻新品牌經典皮革並在服裝的結構上持續創新的決心。例如在一件純白洋裝上，印上模糊的骨董洋裝圖案形成錯視效果的洋裝，就以回顧傳統又創新的手法成為一大重點。傳統的皮革材質，在嶄新的熱縮等技術下，變成猶如卡漫中才會出現的立體套裝；還有一系列的設計以簡單的布料抓皺搭配金屬零件就顛覆傳統結構，正反面顛倒可以穿著的服飾，重新詮釋大家所熟悉的服裝結構。