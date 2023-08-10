與哆啦A夢一起愛地球！與怡麗絲爾用影片推廣補充包

人氣日本動漫「DORAEMON哆啦A夢」，可說是70、80年代的人，不可不知道的動漫。從小到大，哆啦A夢從居家、文具、各式各樣的產品，都會出現在生活當中，也有著許多人心中永遠長不大的憨萌感。此次日系保養品牌ELIXIR怡麗絲爾與哆啦A夢，攜手合作，打造一個新的篇章，其主要為了宣傳環保的概念，做了小變化，讓未來有著不同的世界。

2021年起，ELIXIR怡麗絲爾開始與哆啦A夢合作，並由未來的「DORAEMON哆啦A夢」傳達出守護未來的環保理念，以全新設計獨家原創的特別版動畫呈現，於今年3月上市，同時全新上市的「膠原彈潤精華水」瓶身換上全新設計。

成立以40年的怡麗絲爾，至2012年起就開始推出環保補充包，至今環保補充包也已累計銷售突破3000萬個，總計環保補充包的減塑包裝，省下超過1880頓的塑膠使用量。

限量包裝更用著一片蔚藍的海岸、沙灘為主視覺，哆啦A夢戴著竹蜻蜓翱翔在空中，由哆啦A夢視角看著靜香與大雄的小孩「野比雄助」，映襯著呵護大地，與環保意識的未來，留給下一代的美好地球環境理念，也正是怡麗絲爾一直以來致力的目標。