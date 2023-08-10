Angelababy演繹七夕單品從頭閃到腳、根本人間鑽石！
說中的牛郎織女一年只在人間相會一次，這也讓每年的七夕成為有情人的重要時刻。Angelababy楊穎日前才身穿全白比基尼前往義大利度假話題不斷，近日再為精品品牌拍攝七夕情人節形象視覺，展現甜美、帶點懷舊的閃耀氣息。
只見angelababy身穿一件白色襯衫式連身裙，頭上頂著一款具有愛心造型的髮箍，頗有幾分懷舊風格；同時除了耳畔的一對閃亮幾何造型耳環，楊穎手上更有一顆丹寧布面的閃耀方型手拿包，包款同樣有著愛心與水鑽鑲嵌，同時楊穎腳上再「踩」了一雙丹寧布面的小白鞋，全身以白色為主、丹寧和水鑽為主，輕快也俏皮。
原來Angelababy是為巴黎精品品牌Roger Viviver拍攝2023七夕限定系列，品牌創意總監Gherardo Felloni在法式風格基礎上，運用Very Vivier與Viv’ Jeu系列、並將水鑽與珍珠結合了愜意度假風格的淺藍色丹寧面料。
其中Angelababy頭上的「Heart Pearl七夕限定丹寧鑽扣髮箍」便在正面以珍珠排列出愛心，只有當配戴者低頭時，才能讓她心儀的對象完整看到心型，訂價26,000元；另外丹寧面料同樣運用在一雙「Very Vivier七夕限定丹寧鑽扣休閒鞋」上，白色大底並有鮮明刻紋，無論城市街道或戶外、都能輕鬆走跳。同系列再有一枚「Viv’ Jeu七夕限定丹寧愛珠鑽扣女包」，丹寧面料包款看似粗獷、卻鑲嵌以方形水鑽扣、珍珠，並搭配金屬鍊條，可手提可肩背，將情人的心意、滿滿收納。
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