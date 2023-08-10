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亞洲最大「TAA國際HI-END音響大展」限時4天盛大登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
TAA國際HI-END音響大展盛大開展，臺灣音響發展協會張文錦理事長（中）與眾貴賓一同參與開幕儀式。圖／臺灣音響發展協會提供
TAA國際HI-END音響大展盛大開展，臺灣音響發展協會張文錦理事長（中）與眾貴賓一同參與開幕儀式。圖／臺灣音響發展協會提供

亞洲最大、全球第二大的第33屆「TAA國際HI-END音響大展」即日起至8月13日盛大開展，進駐台北圓山大飯店1至4樓及V樓展區、超過150間展房，總計高達500家知名國際品牌共襄盛舉。展覽集結五花八門的音響珍品，包含要價超過千萬元的頂級音響系統、時下流行的家庭劇院、玩家必備進階配件及適合一般民眾的入門音響套組，滿足全方位的視聽需求。德國慕尼黑高端音響協會理事長Juergen Timm睽違多年再度來台響應此年度盛會，更對展會選定在圓山大飯店舉辦，將古典與現代結合的創意感到驚艷。

本屆展覽為歷年來最大規模，展出內容及活動更是空前豐富，不少廠商邀請業界名家舉辦講座，侃談音響科技發展趨勢及音響系統選配秘訣，甚至安排音樂演奏會，邀請民眾一同聆賞；而在飯店展房之外，戶外花園廣場還特別規劃汽車音響改裝專區，與IASCA Taiwan汽車音響競賽協會合作，展出高達12輛的示範車輛。開展首日即吸引大批民眾前往朝聖，湧入大批熱愛音響的發燒友逛展。

臺灣音響發展協會理事長張文錦表示，展覽邁入第33屆，在協會積極推動之下，每一屆都比前一屆更加盛大，參與廠商及品牌數量也不斷增加，隨疫後消費市場復甦及視聽娛樂設備需求提高，音響產業有望持續成長。針對看展人潮，張文錦則表示，本屆展覽預售票創下近年來最佳表現，開展首日即湧入大量人潮，其中包含不少年輕族群，代表音響產業隨著科技進步日益年輕化，而展期結束更有望創下新高人數表現，也呼籲民眾把握機會前來逛展，一同感受令人震撼的視聽體驗。

本屆展出內容包含各大品牌近兩年最新推出的各類商品，瑩聲國際展出英國品牌PMC全新揚聲器「Prodigy 1」及「Prodigy 5」，體積小巧卻能傳遞飽滿動感的聲音；極品音響展出DALI的新款旗艦喇叭「KORE」，具備全面創新的突破性技術，並能輕易融入聆聽空間；雅士音響則展出KEF今年甫推出的全新升級中型落地式揚聲器「R7 Meta」，呈現出晶瑩剔透的清晰音質，同時帶來精準、動態的低音音效。另外，迎家音響展出日本百年知名品牌LUXMAN系列產品，包含「CL-38uc」真空管前級、「D-10X CD / SACD / MQA」播放機、「M-10X」旗艦立體聲後級，讓民眾一次看個夠。

除了能夠親眼、親耳感受各式新品，眾多廠商更推出展場限定優惠，秦漢社特別祭出「免現金優惠24期0利率」分期繳納方案；飛揚音響更推出展期限定「買擴大機送喇叭」優惠，凡購入真空管綜合擴大機即贈書架型喇叭（售價19,800元），展期限量10組；雅士音響則針對Monitor Acoustics靜神的「MA-IG AG-Q2」及「MA-IG AG-P2」兩款高性能隔離抑振音響插座，推出展期限定預購特價11,000元（原價14,500元），預購任一款再贈最新iPhone級壁插鋁合金蓋板1只。

展覽集結各類型音訊設備及玩家必備進階配件，滿足不同視聽需求，開展首日即湧入大批熱愛音響的發燒友逛展。圖／臺灣音響發展協會提供
展覽集結各類型音訊設備及玩家必備進階配件，滿足不同視聽需求，開展首日即湧入大批熱愛音響的發燒友逛展。圖／臺灣音響發展協會提供
本屆展覽集結五花八門的音響珍品，滿足全方位的視聽需求。圖／臺灣音響發展協會提供
本屆展覽集結五花八門的音響珍品，滿足全方位的視聽需求。圖／臺灣音響發展協會提供
TAA國際HI-END音響大展今日盛大開展，總計高達500家知名國際品牌共襄盛舉。圖／臺灣音響發展協會提供
TAA國際HI-END音響大展今日盛大開展，總計高達500家知名國際品牌共襄盛舉。圖／臺灣音響發展協會提供

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