全台限量200瓶！泰斯卡30年高年份原桶強度登場

繼2022年推出的泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒搶售一空後，藏家們莫不翹首期盼； 2023年泰斯卡再次推出以原桶強度裝瓶、並透過非冷凝過濾完整保留飽滿的酒液，成為泰斯卡30年單一麥芽威士忌高年份限量原酒，酒精濃度49.6%，建議售價38,850元，全球限量3,195瓶，全台限量200瓶。

泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒熟成於珍稀美國橡木桶超過30年，即使為原桶強度，酒體仍呈現柔美風格，除了泰斯卡經典海島風格，更超凡演繹出甜美煙燻酒體與飽滿層次。

初品嚐即撲鼻而來清甜的新鮮水果香氣；在蠟紅蘋果、白胡椒香氣中，感受到隨之而來的焦糖與奶油的甜美。輕柔的海鹽味彷彿一陣清新的微風，伴隨著溫暖的煙燻味將熱帶水果與些許辛香拂上舌尖；隨後蘋果和梨子的香甜，在橡木、胡椒以及肉桂的層次中，慢慢輾轉揉合成烤榛果和淡淡的香草味。