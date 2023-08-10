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全台限量200瓶！泰斯卡30年高年份原桶強度登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
泰斯卡30年單一麥芽威士忌高年份限量原酒，完美呈現泰斯卡的經典海島風格與甜美煙燻酒體。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
泰斯卡30年單一麥芽威士忌高年份限量原酒，完美呈現泰斯卡的經典海島風格與甜美煙燻酒體。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

繼2022年推出的泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒搶售一空後，藏家們莫不翹首期盼； 2023年泰斯卡再次推出以原桶強度裝瓶、並透過非冷凝過濾完整保留飽滿的酒液，成為泰斯卡30年單一麥芽威士忌高年份限量原酒，酒精濃度49.6%，建議售價38,850元，全球限量3,195瓶，全台限量200瓶。

泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒熟成於珍稀美國橡木桶超過30年，即使為原桶強度，酒體仍呈現柔美風格，除了泰斯卡經典海島風格，更超凡演繹出甜美煙燻酒體與飽滿層次。

初品嚐即撲鼻而來清甜的新鮮水果香氣；在蠟紅蘋果、白胡椒香氣中，感受到隨之而來的焦糖與奶油的甜美。輕柔的海鹽味彷彿一陣清新的微風，伴隨著溫暖的煙燻味將熱帶水果與些許辛香拂上舌尖；隨後蘋果和梨子的香甜，在橡木、胡椒以及肉桂的層次中，慢慢輾轉揉合成烤榛果和淡淡的香草味。

擁有兩百年製酒工藝的泰斯卡，因擁有全球唯一的2對3不對稱蒸餾系統，讓泰斯卡的酒體比一般常見的二次蒸餾新酒，來得更細緻優雅；卻又比傳統低地區三次蒸餾的酒，更能展現酒廠原始個性。除口感上的柔和細緻，泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒飽滿的層次與香氣，更因非冷凝過濾方式裝瓶，而被完整保留了下來，使得如此珍貴的酒液即使以原桶強度裝瓶，也能溫潤細膩的口感，完美呈現泰斯卡的經典海島風格與甜美煙燻酒體。

泰斯卡30年單一麥芽威士忌高年份限量原酒，酒精濃度49.6%，建議售價38,850元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
泰斯卡30年單一麥芽威士忌高年份限量原酒，酒精濃度49.6%，建議售價38,850元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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