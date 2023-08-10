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JR東日本飯店「餐飲消費滿千送300」！加APP享延遲退房

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
JR東日本大飯店台北兩周年慶舉辦鏡開儀式，(右起)副總經理藤原邦繼、副總經理山本寬、行政總主廚蘆浦隆二、餐飲部協理邱嫈珠。圖／JR東日本提供
JR東日本大飯店台北兩周年慶舉辦鏡開儀式，(右起)副總經理藤原邦繼、副總經理山本寬、行政總主廚蘆浦隆二、餐飲部協理邱嫈珠。圖／JR東日本提供

JR東日本大飯店台北今年8月開幕兩周年，即日起至9月30日，飯店以日本東北三大祭─青森縣「睡魔祭」、秋田縣「竿燈祭」、宮城縣仙台「七夕祭」為元素布置，讓旅客們感受到濃濃的日本東北氛圍。此外，同時宣布，即起JR Hotel Member 「JRHM APP」在台灣也可下載使用，優惠同享。

JR Hotel Members由JR東日本集團及JR相關集團企業（東海、西日本、四國、九州）等旗下酒店公司之25個品牌、130間飯店加盟組成，提供日本國內飯店會員住房優惠，會員人數目前約有1,038,000人。即日起，「JRHM APP」可在台灣下載，有繁體中文版本，透過「JRHM APP」訂房可享JR東日本大飯店台北的會員優惠，包括訂房優惠、集點、視當日房況享延遲1小時退房等，到日本旅遊還可做為指定交通IC卡使用。

即日起至8月31日止下載「JRHM APP」並註冊為會員，將「JR東日本大飯店台北」加到我的最愛、還可獲得會員點數500點並免費享有JR PUNCH乙杯，飲品可至飯店1F月台町或是3F The Bar進行兌換。

歡慶開幕兩周年，行政總主廚芦浦隆二率領各餐廳推出美食優惠，推出「滿千送300元抵用券」活動。Brilliant鉑麗安全日餐廳推出包含季節海鮮、招牌料理「英式烤牛肉」、「番紅花燉飯」、「番茄燉魚」、「紅酒燉牛頰肉」，「普羅旺斯香草烤羊肋排」等，還有仙台名物「香煎牛舌配南蠻味噌」及秋田特色美食「橫手炒麵」及「秋田米棒鍋」。

飯店館內餐廳還有以城堡小鎮仙台為空間設計主題的「HAYASE」日本料理，料理長郡司行雄因應炎夏特別推出「鰻魚」及「納涼」兩套懷石料理，選用夏季海鮮與蔬菜，餐點也更為清爽，周年慶期間指定飲品再享8折。

以北京宮廷料理演繹出各地中式風味的「凱華樓中華料理」，由超過30年的廚藝經驗的主廚楊德興坐鎮，招牌料理「黃袍北京烤鴨」，特選台灣在地櫻桃鴨、經75天的黃金飼養期，爐烤後的外表有如披上黃袍般油光發亮，周年慶期間特別推出「豪華帝王蟹饗宴」及指定飲品買一送一。

此外，即日起至9月30日入住行政房型乙晚，含鉑麗安自助式早餐2客，可享行政酒廊禮遇及Happy Hour享用特色美食、冰淇淋、日本清酒、飲品等無限暢飲，客房內附贈「日本鐵道聯名清酒」180ml兩瓶、「日本和紙杯墊」乙份及「台灣香草鳳梨酥禮盒」12入乙份，還能享受健身房、室內溫水游泳池與三溫暖等設施，每晚8,600元起。網址：https://reurl.cc/Eo0mlK。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

JR東日本大飯店台北推出兩周年慶住房專案，贈送來自日本的「鐵道聯名清酒」及「日本和紙杯墊」。圖／JR東日本提供
JR東日本大飯店台北推出兩周年慶住房專案，贈送來自日本的「鐵道聯名清酒」及「日本和紙杯墊」。圖／JR東日本提供
JR東日本大飯店台北「HAYASE」日本料理，料理長郡司行雄因應炎夏推出「納涼懷石料理」。圖／JR東日本提供
JR東日本大飯店台北「HAYASE」日本料理，料理長郡司行雄因應炎夏推出「納涼懷石料理」。圖／JR東日本提供
JR東日本大飯店台北行政總主廚芦浦隆二率領各餐廳推出美食優惠，推出「滿千送300元抵用券」活動。圖／JR東日本提供
JR東日本大飯店台北行政總主廚芦浦隆二率領各餐廳推出美食優惠，推出「滿千送300元抵用券」活動。圖／JR東日本提供

日本料理 餐廳 秋田

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