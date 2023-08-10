自帶光與影！愛馬仕Les jeux de l'ombre高級珠寶絕妙

珠寶的設計的精髓往往在於捕捉、甚至玩轉光的各種可能；愛馬仕（Hermès）的珠寶創意總監Pierre Hardy心想，既然如此，是否可能反其道而行？「我一直很喜歡戲劇舞臺上聚光燈釋放的熾熱白光，同時也喜愛那燈光投射在舞臺地面上的光影。這就是光的變形，它讓我非常着迷。本系列正是在回應這份渴望：爲光影的形狀賦予詩意。」他所親自創作的愛馬仕高級珠寶第七篇章《Les jeux de l'ombre》，就是以影子為主角，捕捉這個非物質的存在、為無形的虛像賦予實體，讓珠寶成為出乎意料的形態。

●有影隨形寶石

「從高級珠寶最簡單的造型出發，再通過它們投射的光影來超越其造型本身，」Pierre Hardy簡述此系列的創作手法。Lueurs du jour系列的戒指，在橢圓形切割帝王託帕石和長方形切割鑽石下方，有一整片黑色的墨玉影子，由手工打造出緞光飾面，彷彿戒指將影子隨身攜帶 — 那也暗示著戒指隨身攜帶了一盞大約45度角的林布蘭光源。Ombres mobiles系列的手環、雙指戒指，則是以黑色緞光鈦和褐鑽勾勒彩色寶石和鑽石的影子，光源來自幾乎正面的上方，將包鑲寶石的幾何形狀放大。

流光穿梭，有的影子以漸變色調或單色的排列，特殊的寶石鋪鑲工藝，綻放層次分明的光影。以疊影現身的Miroir d'ombre項鍊、梨形戒指、耳環為例，影子與寶石不再互相嵌套，而是彼此分離，這影子正源於一種微妙的相互作用。Pierre Hardy觀察到，因為影子會根據吸收的色澤或律動頻率而呈現出色彩，而寶石有濾光的功能，因此呈現了不同的色彩，「這種美侖美奐的現象正是本系列的主題。影子虛幻無形，但在高級珠寶工藝的打造下，它擁有了可觸及的實體。」

●成雙成對的個體

因為有影子，讓珠寶成為成雙、配對的設計。例如以品牌最著名Chaîne d'ancre錨鍊元素為主角的Chaîne d'ombre項鍊和胸針，平切白鑽與黑色尖晶石和藍寶石構成的漸變光影並列在一起，為錨鍊的每個鍊環賦予了立體感。每顆寶石的排列都經過精細推敲：項鍊的立體視覺效果耗時700小時鑲嵌、近兩千小時的金銀工序。另一條擁有漸層色彩影子的Fouet ombré項鍊，則是借鑑了愛馬仕首個高級珠寶系列作品，將象徵馬術發展的馬鞭（fouet）化為與自身光影親密相隨的雙生項鍊。

他也從藝術經典格式三聯畫中汲取靈感，創作出可以開盒的項鍊。「我更想稱其爲光之寶盒。我把它們當作聖壇裝飾畫來設計：打開珍珠母貝嵌板後，就能發現其中暗藏的一枚圓章。這款項鍊在配戴時既可敞開又可關上，完全取決於配戴者是想把陽光私藏起來,還是想與他人分享。」Pierre Hardy解釋，他希望這樣的設計，能傳遞「影中含光」的概念，是他從古典大師卡拉瓦喬（Caravage）的畫作中得到的靈感。