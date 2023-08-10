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七夕爽吃米其林！二星侯布雄法式餐廳情人節饗宴登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
奶油香煎魟魚鰭肉佐苦艾酒醬。圖／侯布雄法式餐廳提供。
奶油香煎魟魚鰭肉佐苦艾酒醬。圖／侯布雄法式餐廳提供。

浪漫七夕即將到來，米其林二星法式餐廳侯布雄（L’ATELIER de Joël Robuchon）主廚松尾洋平（Yohei MATSUO），為戀人特別呈獻優雅奢華的法式饗宴，僅在8月22日當天供應，每套每人6,980元＋10%。

主廚選用當季蔬果如番茄、酪梨、羽衣甘藍等，搭配北海道海膽、松葉蟹、澳洲牛菲力、新鮮現流深海魟魚等頂級食材，變化出一道道色、香、味俱全的美味料理，無論是豐腴細膩的深海魟魚，抑或鮮嫩化嘴的澳洲菲力牛排，富饒滋味無不令人食指大動。

前菜「番茄及松葉蟹肉千層與酪梨」是侯布雄經典料理之一。侯布雄先生將喜愛的蟹肉、番茄、酪梨、蘋果和西洋菜的組合，層層堆疊如同千層蛋糕，每一層番茄凍就用掉一顆番茄，是需要高超刀功技巧才能完成的一道料理，滋味清新、酸酸甜甜中多了一分鮮味。

「北海道海膽與茴香」底層為頂級北海道海膽製作的蒸蛋，甘潤鮮美、滑嫩濃郁，上面鋪上茴香泡泡，茴香清新乾淨的特殊香氣，與新鮮海膽搭配相得益彰，滿滿新鮮海味縈繞在口中。

「奶油香煎魟魚鰭肉佐苦艾酒醬」緊實彈潤魟魚鰭肉煎至表面金黃，墊盛在苦艾酒、奶油、魚高湯製作的醬汁，旁邊搭配油封馬鈴薯及蘑菇，用醬汁帶出魟魚的甘甜細膩，香氣十足。

「澳洲菲力牛排裹黑胡椒襯羽衣甘藍菜」在菲力牛排表面鋪上黑胡椒，以嫩煎方式保留肉汁，佐上馬鈴薯泥及羽衣甘藍菜，胡椒辛香襯托出牛排鮮甜，而醬汁裡的油脂香氣讓整體風味更飽滿。

「西瓜與葡萄柚及香料草冰沙」香甜多汁的西瓜，搭上清涼消暑的香草冰沙及葡萄柚慕斯，沁涼爽口，充滿夏日風情。

「加拉蘋果和香草雲朵與玫瑰花瓣凍」俏皮又精緻的蘋果造型慕斯出自主廚的巧手，填入香甜可口糖煮蘋果，一旁雲朵造型的香草慕斯包裹玫瑰果凍，酸酸甜甜別出心裁的滋味，為此次盛宴畫下完美句點。

加拉蘋果和香草雲朵與玫瑰花瓣凍。圖／侯布雄法式餐廳提供。
加拉蘋果和香草雲朵與玫瑰花瓣凍。圖／侯布雄法式餐廳提供。
北海道海膽與茴香。圖／侯布雄法式餐廳提供。
北海道海膽與茴香。圖／侯布雄法式餐廳提供。
澳洲菲力牛排裹黑胡椒襯羽衣甘藍菜。圖／侯布雄法式餐廳提供。
澳洲菲力牛排裹黑胡椒襯羽衣甘藍菜。圖／侯布雄法式餐廳提供。
番茄及松葉蟹肉千層與酪梨。圖／侯布雄法式餐廳提供。
番茄及松葉蟹肉千層與酪梨。圖／侯布雄法式餐廳提供。
西瓜與葡萄柚及香料草冰沙。圖／侯布雄法式餐廳提供。
西瓜與葡萄柚及香料草冰沙。圖／侯布雄法式餐廳提供。

牛排 海膽 澳洲

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