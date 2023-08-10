日本預計最快8月底排放福島電廠含氚核廢水，盡管已取得國際原子能總署（IAEA）批准，但我國與日韓漁民、環保團體持續抗議，南韓民眾甚至掀起海鹽搶購貯存潮。日韓漁民憂心核廢水入海後將嚴重打擊生計；美專家指出，IAEA過於依賴東電的輻射防護計畫，但這份計畫內容有缺陷，認為水泥固化方式為較佳作法。

福島電廠將排放含氚核廢水入海，南韓民間團體發起國際連署行動共同反對日核廢水入海，改將核廢水儲存於陸地，今天舉辦國際線上記者會，與會團體包含國際防止核戰爭醫師協會、國家海洋實驗室協會的科學家；日韓美菲漁民；美國、斐濟及台灣綠色公民行動聯盟，同時發布聯合聲明。

根據聲明內容指出，日政府聲稱處理過的含氚核廢水安全無虞，但日方迄今尚未完成長期生物學研究來驗證此說法，認為日政府違反海洋法、國際人權法及永續發展目標等國際規範，憂心含氚核廢水入海後，造成的汙染難以挽回，呼籲聯合國轄下所有組織及相關機構應停止福島電廠核廢水排放計畫，並提出不具爭議的替代方式，落實人權與永續發展目標的承諾。

日本漁民小野春夫（Haruo Ono）表示，在福島縣捕魚逾55年，他與當地漁民都反對含氚核廢水排放入海，日本311大地震後重擊福島漁產經濟，民眾多拒絕購買來自福島水產品，而這樣的噩夢將在福島電廠核廢水入海後再次重演，認為處理福島電廠核廢水有其他更好的方式。

韓國全國漁民聯合會代表金英哲（Young-chul KIM）說，日本311大地震造成福島事故為不可抗拒的天災，但排放核廢水入是在汙染海洋，聯合國及日韓政府應聯手保護海洋；韓國民眾對於福島核廢水入海感到憂心，去年起韓國水產銷售價格已大幅下跌，屆時核廢水入海後，預估韓國漁民生計將受到嚴重迫害。

太平洋島嶼論壇專家組成員、能源與環境研究所長梅基耶尼（Arjun Makhijani）指出，IAEA全依賴日本東的電輻射防護計畫，但該計畫內容有嚴重缺失，不符合IAEA主要原則及優化要求，而IAEA的最終報告也無考慮其對於經濟與社會的危害。

梅基耶尼表示，專家小組曾建議，把含氚核廢水加入水泥和沙子作成泥漿，用混凝土圍成外牆，然後灌入廢水泥漿加以固化保管，以水泥固化方式取代核廢水入海不僅可避免跨界危害，且能把氚的劑量降至最低，但日政府及IAEA均不採納；另計畫中僅針對比目魚、螃蟹、褐藻等三物種作參考。

綠盟資深研究員陳詩婷表示，日方排放大量含氚核廢水恐對海洋環境造成巨大且不可逆的傷害，盡管日方強調含氚核廢水的安全性，但卻沒有任何計畫保證未來30年所排放的含氚核廢水都符合國際安全標準；根據台灣2021年調查，台灣有86％民眾憂心日本核廢水入海計畫及其對海洋不利的影響。

陳詩婷也引用中研院環境變遷研究中心研究員吳朝榮說法，指出核廢水進入北太平洋副熱帶環流，該環流從日本移動到加州需約2至3年，但這種模擬是以最大環流的流動為前提；台灣與日本距離相近，將有小部分會受中尺度渦旋影響向南抵達台灣，最快在排放後1至2年會到達台灣海域，而最大濃度影響約是排放後4年。