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大陸開放陸客又無台灣 嘉義業者：失望透頂 盼政府放低身段

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山神木下的集團結婚。圖／阿管處提供
阿里山神木下的集團結婚。圖／阿管處提供

大陸文旅部今天宣布，即日恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，台灣仍未包含在內。此消息引發台灣旅行業界不滿；嘉義縣阿里山陸客來台首選觀光景點，觀光業無奈說，疫後觀光恢復生機，兩岸政治紛擾到底要到幾時？希望政府早日與陸方協商，恢復陸客組團來台，帶動觀光經濟發展。

在阿里山國家森林遊樂區經營飯店的嘉縣前旅館公會理事長陳昆茂說，疫後各國拚觀光，旅宿業期盼恢復陸客組團來台旅遊，陸客首選的阿里山旅宿業，至今仍不見陸客團，失望透頂，大家都心知肚明，是政治因素作梗，過去陸客來台觀光，促進觀光效益、就業、經濟發展， 希望政府放低身段，為了觀光發展，盡速開放讓陸客組團來台。

嘉義市旅館公會理事長李啟光說，大陸開放78國可以組團出國旅遊，又獨漏台灣，明眼人一看就知道又是敏感政治問題，開放陸客組團來台，才能讓中南部旅宿業受惠，其他國家旅行團大多在北部、高雄旅行，經過3年新冠疫情，部分旅宿業撐不下關閉，存活下來的，好不容易盼到疫情解封，觀光業恢復生機，為了觀光經濟發展，員工生存，希望早日開放陸客組團來台。

故宮南院夜間。圖／故宮南院提供
故宮南院夜間。圖／故宮南院提供
阿里山國家風景區管理處轄區的梅山鄉太平雲梯。圖／聯合報資料照片
阿里山國家風景區管理處轄區的梅山鄉太平雲梯。圖／聯合報資料照片

陸客 阿里山

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