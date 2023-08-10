聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸開放陸客又無台灣 嘉義業者：失望透頂 盼政府放低身段
大陸文旅部今天宣布，即日恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，台灣仍未包含在內。此消息引發台灣旅行業界不滿；嘉義縣阿里山是陸客來台首選觀光景點，觀光業無奈說，疫後觀光恢復生機，兩岸政治紛擾到底要到幾時？希望政府早日與陸方協商，恢復陸客組團來台，帶動觀光經濟發展。
在阿里山國家森林遊樂區經營飯店的嘉縣前旅館公會理事長陳昆茂說，疫後各國拚觀光，旅宿業期盼恢復陸客組團來台旅遊，陸客首選的阿里山旅宿業，至今仍不見陸客團，失望透頂，大家都心知肚明，是政治因素作梗，過去陸客來台觀光，促進觀光效益、就業、經濟發展， 希望政府放低身段，為了觀光發展，盡速開放讓陸客組團來台。
嘉義市旅館公會理事長李啟光說，大陸開放78國可以組團出國旅遊，又獨漏台灣，明眼人一看就知道又是敏感政治問題，開放陸客組團來台，才能讓中南部旅宿業受惠，其他國家旅行團大多在北部、高雄旅行，經過3年新冠疫情，部分旅宿業撐不下關閉，存活下來的，好不容易盼到疫情解封，觀光業恢復生機，為了觀光經濟發展，員工生存，希望早日開放陸客組團來台。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言