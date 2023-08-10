大陸開放陸客又無台灣 嘉義業者：失望透頂 盼政府放低身段

大陸文旅部今天宣布，即日恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，台灣仍未包含在內。此消息引發台灣旅行業界不滿；嘉義縣阿里山是陸客來台首選觀光景點，觀光業無奈說，疫後觀光恢復生機，兩岸政治紛擾到底要到幾時？希望政府早日與陸方協商，恢復陸客組團來台，帶動觀光經濟發展。

在阿里山國家森林遊樂區經營飯店的嘉縣前旅館公會理事長陳昆茂說，疫後各國拚觀光，旅宿業期盼恢復陸客組團來台旅遊，陸客首選的阿里山旅宿業，至今仍不見陸客團，失望透頂，大家都心知肚明，是政治因素作梗，過去陸客來台觀光，促進觀光效益、就業、經濟發展， 希望政府放低身段，為了觀光發展，盡速開放讓陸客組團來台。