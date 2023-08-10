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買一雙抵三雙？PALLADIUM新鞋宛如「變形金剛」 是涼鞋、球鞋也是穆勒鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM THUNDER LO STRAP三型一體閃電概念鞋，透過結構設計，集結了涼鞋、球鞋和穆勒鞋的型態。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM THUNDER LO STRAP三型一體閃電概念鞋，透過結構設計，集結了涼鞋、球鞋和穆勒鞋的型態。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM有打算放過其他同類品牌一條生路嗎？THUNDER LO STRAP三型一體閃電概念鞋，透過結構設計，集結了涼鞋、球鞋和穆勒鞋的型態，能隨穿著者因應天氣或場合變化，堪稱是鞋履界的「變形金剛」，更擁有一雙抵三雙的超高CP值。

以IMAGINE THE FUTURE概念出發，因此PALLADIUM打造了THUNDER LO STRAP三型一體閃電概念鞋，利用THUNDER閃電波浪橡膠大底打造球鞋外型，微增高的厚底鞋型設計更可以巧妙的修飾腿型。而鞋面上的三段式調節魔鬼氈織帶可輕鬆調節鞋款的鬆緊度，除此之外，腳踝太空棉魔鬼氈鞋舌墊片，可一秒拆下變身成穆勒鞋；涼鞋結構設計與透氣網眼柔軟內裡及蜂巢式透氣彈力鞋墊，同步提升鞋款的透氣度及舒適度。除此之外，每每呈現新包款都會引起討論的PALLADIUM也同步推出SHOULDER BAG CVS多功能潮流小掛包，可與THUNDER LO STRAP三型一體閃電概念鞋互相搭配出最搶眼風格。

PALLADIUM SHOULDER BAG CVS多功能潮流小掛包，1,280元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM SHOULDER BAG CVS多功能潮流小掛包，1,280元。圖／PALLADIUM提供

THUNDER LO STRAP三型一體閃電概念鞋的推出，訴求目標已不脫能輕易的混搭不同造型。New Balance的2002R或是550鞋款，也有相同精神，但多了復古潮流魅力。像是2002R不只延續經典與精緻工藝、實穿耐用，更搭載全腳掌N-ergy、ABZORB®避緩震雙料系統，提供舒適腳感。而550款，有著80年代末的美式籃球鞋經典輪廓，採用當時少見的低筒設計搭配皮革拼接網布，加上鞋側經典「N」徽標與550字樣，更是難忘的識別。

New Balance 2002R復古休閒鞋，4,680元。圖／New Balance提供
New Balance 2002R復古休閒鞋，4,680元。圖／New Balance提供

PALLADIUM THUNDER LO STRAP三型一體閃電概念鞋，2,780元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM THUNDER LO STRAP三型一體閃電概念鞋，2,780元。圖／PALLADIUM提供

New Balance 550復古休閒鞋，3,680元。圖／New Balance提供
New Balance 550復古休閒鞋，3,680元。圖／New Balance提供

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