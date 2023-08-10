再開放陸客仍無台灣 花蓮旅宿業者嘆可惜 曝外國客不來原因

中國大陸文化和旅遊部今天公布開放陸客旅遊的國家，卻沒有台灣。花蓮旅宿業者表示，現在台灣人都出國，國旅遊客變少，陸客又無法入境，實在是很可惜，平日住房率已衰退2成。只能爭取非陸客的市場，但外國旅客又多集中在北部或西部，期盼政府能多鼓勵外國遊客訪花。

大陸今年2月6日起陸續開放團客赴數十個國家旅遊，大陸文旅部今再宣布，即日恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，但台灣仍未包含在內。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，在疫情前，全台入境陸客約有2成，沒有獲得開放感到惋惜，現階段必須在硬體、軟體及行程設計更有創意，以加強精進實力，積極爭取外國觀光客來花蓮旅遊。