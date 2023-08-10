再開放陸客仍無台灣 花蓮旅宿業者嘆可惜 曝外國客不來原因
中國大陸文化和旅遊部今天公布開放陸客旅遊的國家，卻沒有台灣。花蓮旅宿業者表示，現在台灣人都出國，國旅遊客變少，陸客又無法入境，實在是很可惜，平日住房率已衰退2成。只能爭取非陸客的市場，但外國旅客又多集中在北部或西部，期盼政府能多鼓勵外國遊客訪花。
大陸今年2月6日起陸續開放團客赴數十個國家旅遊，大陸文旅部今再宣布，即日恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，但台灣仍未包含在內。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，在疫情前，全台入境陸客約有2成，沒有獲得開放感到惋惜，現階段必須在硬體、軟體及行程設計更有創意，以加強精進實力，積極爭取外國觀光客來花蓮旅遊。
張琄菡說，現在國際旅客以新加坡與韓國遊客較多，但因語言不通的關係，比較集中在北部與西部，除非是會講中文的新加坡人、香港遊客，語言相通之下，才有可能到花蓮觀光。依據交通部觀光局的預估，今年全台國際旅客有望達600萬人次，是疫情前的一半，其中400萬人都到北部與西部觀光，東部就比較少。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言