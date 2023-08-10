真的有壽司店！第3家DON DON DONKI落腳CITYLINK南港店 8/22盛大開幕

台灣第3家「DON DON DONKI」開幕日終於正式宣布！將落腳CITYLINK南港店B棟3樓，8月22日盛大開幕，集結各式日式食品、生鮮、飲料、化妝品、雜貨等商品供台灣消費者隨時享受日本直送的便利性。

台灣的三號店舖「DON DON DONKI CITYLINK南港店」為單一樓層，面積1,156平方公尺。針對通勤族與小家庭，販售從西門店就非常受歡迎的日本進口蔬果，並首次登場鮮選壽司、ヲた飯堂與COSMEDONKI美妝專區，帶來與前兩家店舖更令人耳目一新的風格。

DON DON DONKI CITYLINK南港店最令人期待的就是「鮮選壽司」首度登台，以新鮮食材和特製紅醋壽司飯帶給台灣消費者全新壽司店選擇。而ヲた飯堂（OTAMESHIDO）也是首度出現的全新「現煮食堂」消費型態，實現消費者「想試試看」的心情，消費者可以任選各式日本直輸泡麵，由專人烹飪，並於店内輕鬆享用，喜歡再買回家。此外，獨家設置自助點心專區，讓顧客挑選並立即品嘗日本當紅的零食糖果。