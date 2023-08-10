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無印良品首開民宿！翻新老宅展現寂靜美感　瞬間又秒殺

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
在MUJI BASE KAMOGAWA，提前預約，可以享受當地與時令食材製作的套餐。圖／摘自Airbnb官網
在MUJI BASE KAMOGAWA，提前預約，可以享受當地與時令食材製作的套餐。圖／摘自Airbnb官網

日本質感連鎖居家品牌MUJI無印良品要進軍飯店界？日本無印良品與Airbnb共同合作，重新翻新了一間位於千葉縣鴨川市，有著百年歷史的古民家，取名為「MUJI BASE KAMOGAWA」，提供五間房間，以及運用當地食材與季節食物，烹調出的套餐，而8月初才開放預約，至明年1月止，已經全被秒殺，平均一間房間一晚住宿價格約4,500元台幣。

日本無印良品推出策畫的MUJI BASE，就是改造閒置房屋，在保留該房屋的風格同時，融入各式各樣的無印良品用品，並尊重當地的歷史人文與季節風貌，首度推出的MUJI BASE KAMOGAWA，就呈現出這樣的風貌。

MUJI BASE KAMOGAWA距離東京車程約90分鐘，改造靈感以「和洋融合」為主題，保留日式的建物與環境，但加入西式的便利生活，無印良品的各種物品融入其中，從沐浴用品、寢具、家具、冰箱與烤箱、廚房用品等，盡量採用無印良品的商品，從中呈現出不突兀，反而有種自然融入的美感。

不只是住宿體驗，MUJI BASE KAMOGAWA也可以提供預約餐點，以當地與時令食材，推出西式與日式套餐，還有早餐套餐等，用味蕾感受當地風土人文與季節更迭。

為讓旅人能深入了解當地，更有許多體驗行程，包括農場中的各種體驗，可以在農場中慢跑，或是了解農場經營秘密，甚至自己拿著地圖的漫步，都是讓大家能以身體力行的方式，體驗當地文化，因此該民宿一次入住需預約兩晚起。

之後MUJI BASE還將有其他據點，將陸續公開。

無印良品開設的MUJI BASE KAMOGAWA，改造老屋之餘，融入摩登風貌，卻也保留日式風格。圖／摘自Airbnb官網
無印良品開設的MUJI BASE KAMOGAWA，改造老屋之餘，融入摩登風貌，卻也保留日式風格。圖／摘自Airbnb官網
在MUJI BASE KAMOGAWA，提前預約，可以享受當地與時令食材製作的套餐。圖／摘自Airbnb官網
在MUJI BASE KAMOGAWA，提前預約，可以享受當地與時令食材製作的套餐。圖／摘自Airbnb官網
無印良品進軍民宿，在千葉縣首度開設MUJI BASE KAMOGAWA，與Airbnb合作。圖／摘自Airbnb官網
無印良品進軍民宿，在千葉縣首度開設MUJI BASE KAMOGAWA，與Airbnb合作。圖／摘自Airbnb官網
無印良品開設的MUJI BASE KAMOGAWA，改造老屋之餘，融入摩登風貌，卻也保留日式風格。圖／摘自Airbnb官網
無印良品開設的MUJI BASE KAMOGAWA，改造老屋之餘，融入摩登風貌，卻也保留日式風格。圖／摘自Airbnb官網
無印良品開設的MUJI BASE KAMOGAWA，改造老屋之餘，融入摩登風貌，卻也保留日式風格。圖／摘自Airbnb官網
無印良品開設的MUJI BASE KAMOGAWA，改造老屋之餘，融入摩登風貌，卻也保留日式風格。圖／摘自Airbnb官網
無印良品開設的MUJI BASE KAMOGAWA，改造老屋之餘，融入摩登風貌，卻也保留日式風格。圖／摘自Airbnb官網
無印良品開設的MUJI BASE KAMOGAWA，改造老屋之餘，融入摩登風貌，卻也保留日式風格。圖／摘自Airbnb官網

無印良品 日本 套餐

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