無印良品首開民宿！翻新老宅展現寂靜美感　瞬間又秒殺

日本質感連鎖居家品牌MUJI無印良品要進軍飯店界？日本無印良品與Airbnb共同合作，重新翻新了一間位於千葉縣鴨川市，有著百年歷史的古民家，取名為「MUJI BASE KAMOGAWA」，提供五間房間，以及運用當地食材與季節食物，烹調出的套餐，而8月初才開放預約，至明年1月止，已經全被秒殺，平均一間房間一晚住宿價格約4,500元台幣。

日本無印良品推出策畫的MUJI BASE，就是改造閒置房屋，在保留該房屋的風格同時，融入各式各樣的無印良品用品，並尊重當地的歷史人文與季節風貌，首度推出的MUJI BASE KAMOGAWA，就呈現出這樣的風貌。

MUJI BASE KAMOGAWA距離東京車程約90分鐘，改造靈感以「和洋融合」為主題，保留日式的建物與環境，但加入西式的便利生活，無印良品的各種物品融入其中，從沐浴用品、寢具、家具、冰箱與烤箱、廚房用品等，盡量採用無印良品的商品，從中呈現出不突兀，反而有種自然融入的美感。

不只是住宿體驗，MUJI BASE KAMOGAWA也可以提供預約餐點，以當地與時令食材，推出西式與日式套餐，還有早餐套餐等，用味蕾感受當地風土人文與季節更迭。

為讓旅人能深入了解當地，更有許多體驗行程，包括農場中的各種體驗，可以在農場中慢跑，或是了解農場經營秘密，甚至自己拿著地圖的漫步，都是讓大家能以身體力行的方式，體驗當地文化，因此該民宿一次入住需預約兩晚起。