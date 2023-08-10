陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

大陸今年2月6日起陸續開放團客赴數十個國家旅遊，大陸文旅部今再宣布，即日恢復旅行社經營中國公民第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，但台灣仍未包含在內。此消息也引發台灣旅行業界不滿，認為我方不願釋出善意，雙方僵持不下只是懲罰業者，更強調業界普遍已經等到「快翻臉」。

事實上，去年疫情解封以來，台灣旅行業者紛紛期待兩岸觀光加速開放，陸方今年5月宣布恢復旅行社經營台灣團客赴中國旅遊，但我方認為需對等開放，大陸也應同步開放旅客來台，因此不願單方面解除禁團令，希望透過「小兩會」協商，至今仍未傳出進展。

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，陸方今年5月宣布恢復旅行社經營台灣團客赴中國旅遊時，我方就能順勢把球拋回，但卻仍堅持要大陸先開放自由行來台，雙方僵持不下只是懲罰到合法的旅行業者，業界普遍已經等到「快翻臉」，並強調，業者不是都沒聲音，是已經對政府失去信心。

蕭博仁也說，大陸官員及旅行業者上月來台以「2023台北夏季旅展」申請來台，我方最後卻把70多名大陸省級地方官員的來訪名單全部駁回，並稱兩岸觀光未開放，大陸官員沒有來台必要性。可說是為兩岸觀光再蒙上一層陰影。

他表示，事實上，大陸2019年雖禁止來台自由行，但先前有幾個考察團申請來台卻都被陸委會擋掉，整體政治氛圍自然也讓旅客來台意願受影響。因此有沒有明文禁止是一回事，陸方給不給「大陸居民往來台灣通行證（大通證）」、我方給不給「中華民國台灣地區入出境許可證（入台證）」又是另一回事。

另有不具名旅行業者也說，不少公協會多次主動前往大陸接洽，為兩岸觀光開放努力，但我方政府強硬態度也讓業界努力一再付諸流水，緊接年底適逢大選，政治介入只會越來越多，開放之路恐又遙遙無期，倒楣的還是旅行業，更已有不少業者等不下去，計畫發起抗爭。