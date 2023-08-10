來挑情人節禮物！告白脫單就靠這一「咖」芭比粉紅就是她的菜

七夕情人節就近在眼前，無論是關係穩定要討好對方，還是想跟心儀的人告白，缺不少都要送上禮物。每到特殊節日，新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH都會送上限定禮盒，此次也不例外，一鞋與一包的選擇，加上芭比粉紅點綴，完全能擄獲她的心。

CHARLES & KEITH為了七夕情人節，推出限定告白禮盒，分別提供Koa方釦腋下包以及限定瑪莉珍鞋，透過低調時髦的設計細節結合當前最夯的芭比粉紅，為品牌經典設計捎來浪漫氣息。點綴在小巧包蓋上的標誌性Koa方釦、鮮明獨特包款結構設計、側邊扣環採用鏤空心型細節，表達藏不住的愛意。而限定的瑪莉珍鞋充滿優雅學院風情，利用水鑽圓釦帶出奢華氣息，與芭比粉真皮色澤相襯出甜美氣質，加上粉色系精緻愛心禮盒包裝更顯珍貴心意。

比利時包袋品牌Kipling首次攜手人氣卡通角色Miffy，推出7款聯名包款。圖／Kipling提供

另外，比利時包袋品牌Kipling首次攜手人氣卡通角色Miffy，推出7款聯名包款，其中還包含二合一組合包，組合起來可以擴充容量、拆卸下來就能隨時輕裝出行，更可以情侶一人背一款。這系列將Miffy萌趣形象與Kipling包款融合，以經典抓皺尼龍材質製成，輕盈又防潑水，最適合出門旅遊不怕髒。夜空藍色包身以深夜星空為靈感，印有滿滿Miffy輪廓之外，還藏著剪影於其中。拉鍊頭、提把扣環等細節處以Miffy的連身洋裝顏色橘色作點綴，內襯還有彩色玩趣印花。而組合小包皆採用簡約銀色調設計，並運用橘到夜空藍的色彩漸變效果，繪製出Miffy頭像。特別的是限定吊飾則讓猴子穿上Miffy經典的橘色外衣，十分逗趣可愛。

Kipling聯名Miffy系列二合一組合，手提托特休閒包3,680元、單主袋肩背小包2,880元。圖／Kipling提供

Kipling聯名Miffy系列彎月型肩背包，4,480元。圖／Kipling提供

CHARLES & KEITH七夕情人節限定告白禮盒，瑪莉珍鞋，3,890元。圖／CHARLES & KEITH提供