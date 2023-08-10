終於撥開瀏海了是嗎！米津玄師露額頭拍LOEWE廣告

日本音樂才子米津玄師，出道以來一直留著超長瀏海的造型、相貌成謎備受粉絲討論，擁有絕對壓倒性創作才華的他，除歌曲創作及表演，連唱片封面設計插圖及製作音樂影片都能一手包辦，被認為是現象級的鬼才。他曾以單曲《Lemon》創下日本最高播放率的紀錄， 並連續兩年蟬聯日本Billboard排行榜年度榜首，最近，他為吉卜力工作室宮崎駿導演的最新動畫電影《你想活出怎樣的人生》（The Boy and the Heron）創作的主題曲《地球儀》（Spinning Globe），不僅是雙方跨世代的首度合作，也是他所發行的第100首歌曲，蔚為話題。

今年適逢西班牙品牌LOEWE進軍日本50週年，創意總監Jonathan Anderson特地找來當紅的米津玄師擔綱演繹2023秋冬男裝系列廣告，並由法國攝影師Arnaud Lajeunie掌鏡，捕捉身穿秋冬新裝的米津玄師的隨興個性，在模糊的佈景中營造虛幻空間，讓人彷彿走進米津玄師的創作世界。場境中的小說、漫畫及紀念品等趣味小物，展示這位天才少年時期的愛好以及創作特質。他除了穿上金屬天使翼鉚釘飾上衣、柔軟納帕羊皮大衣及LOEWE特色浮誇圓頭綁帶皮鞋等多款秋冬服飾，坐在床上的他則換上了像素圖牛仔外套及牛仔褲，慵懶地站在榻榻米上時則穿了鮮綠色立體剪裁寬鬆毛衣。