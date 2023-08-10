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終於撥開瀏海了是嗎！米津玄師露額頭拍LOEWE廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供

日本音樂才子米津玄師，出道以來一直留著超長瀏海的造型、相貌成謎備受粉絲討論，擁有絕對壓倒性創作才華的他，除歌曲創作及表演，連唱片封面設計插圖及製作音樂影片都能一手包辦，被認為是現象級的鬼才。他曾以單曲《Lemon》創下日本最高播放率的紀錄， 並連續兩年蟬聯日本Billboard排行榜年度榜首，最近，他為吉卜力工作室宮崎駿導演的最新動畫電影《你想活出怎樣的人生》（The Boy and the Heron）創作的主題曲《地球儀》（Spinning Globe），不僅是雙方跨世代的首度合作，也是他所發行的第100首歌曲，蔚為話題。

今年適逢西班牙品牌LOEWE進軍日本50週年，創意總監Jonathan Anderson特地找來當紅的米津玄師擔綱演繹2023秋冬男裝系列廣告，並由法國攝影師Arnaud Lajeunie掌鏡，捕捉身穿秋冬新裝的米津玄師的隨興個性，在模糊的佈景中營造虛幻空間，讓人彷彿走進米津玄師的創作世界。場境中的小說、漫畫及紀念品等趣味小物，展示這位天才少年時期的愛好以及創作特質。他除了穿上金屬天使翼鉚釘飾上衣、柔軟納帕羊皮大衣及LOEWE特色浮誇圓頭綁帶皮鞋等多款秋冬服飾，坐在床上的他則換上了像素圖牛仔外套及牛仔褲，慵懶地站在榻榻米上時則穿了鮮綠色立體剪裁寬鬆毛衣。

同時曝光的秋冬配件靜物廣告形象中，則聚焦雙色Puzzle Fold托特包、鮮紅色磨菇圖騰 Puzzle肩背提包、Cubi斜肩包、Campo黑色小牛皮綁帶皮鞋等深具辨識度的主打單品。隨著秋冬廣告亮相，LOEWE也將於8月16日起至8月23日在表參道專門店及東京CASA LOEWE設立期間限定空間，展出2023秋冬男裝系列的影像及手工製金屬天使翼雕塑，期間造訪東京的粉絲，別忘拍照留念。

LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬男裝系列廣告鮮紅色磨菇圖騰小皮件。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬男裝系列廣告鮮紅色磨菇圖騰小皮件。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬男裝系列廣告焦雙色Puzzle Fold托特包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬男裝系列廣告焦雙色Puzzle Fold托特包。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬男裝系列廣告Campo黑色小牛皮綁帶皮鞋。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬男裝系列廣告Campo黑色小牛皮綁帶皮鞋。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬男裝系列廣告鮮紅色磨菇圖騰Puzzle肩背提包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬男裝系列廣告鮮紅色磨菇圖騰Puzzle肩背提包。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE攜手米津玄師推出2023秋冬男裝系列廣告。圖／LOEWE提供

日本 廣告 東京

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