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只有3天！全家便利商店「特大杯美式咖啡、仙女紅茶」買1送1　「金飯糰」限時第2件58折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店8月11日至8月13日限時3天推出「康康五」活動，私品茶「仙女紅茶」（冰熱不限）可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日至8月13日限時3天推出「康康五」活動，私品茶「仙女紅茶」（冰熱不限）可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供

再撐一下就可以開心過周末，超商的周末限時優惠也準備好了！全家便利商店8月11日至8月13日限時3天推出「康康五」活動，共有5款優惠商品，包含上班族，出遊的開車族們需要的Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）、網友超愛的私品茶「仙女紅茶」（冰熱不限）、義美巧克力脆片雪糕、康普茶葡柚蜜香風味等皆可享同品項買1送1；味丹竹炭水則可享同品項買2送2。

三角飯糰是許多人的早餐首選，快速方便又有多種口味可以選擇，全家便利商店的「金飯糰」系列精選台南特等米，以及韓國直送三段烘烤海苔，鮮脆度升級，再以飯餡的黃金比例完成飯糰。此次首推與日本全家便利商店使用相同原料的「紅鮭飯糰」及「北海道昆布飯糰」，前者使用海藻鹽熟成鮭魚肉，炙燒後入餡帶有特有甘甜風味，後者使用有「昆布之王」美稱的真昆布，搭配佃煮柴魚高湯，鮮味滿滿。即日起至8月22日全家便利商店三角飯糰、大飯糰全品項可享第2件58折。

此外，全家便利商店再推兩款蔬食新品，包含與上善豆家聯名的「咖哩G燴飯（售價89元）」，以糙米飯搭配濃郁滑順的咖哩醬，並加入植蔬G塊；「彩蔬洋芋三明治（售價42元）」其中餡料以馬鈴薯丁、玉米粒、紅蘿蔔絲與馬鈴薯泥攪拌成洋芋沙拉，再搭配上爽口小黃瓜片，口口都有餡且清爽不油膩。即日起至8月22日指定6款植覺生活鮮食商品使用全盈+PAY支付，即可享79折優惠。

全家便利商店8月11日至8月13日限時3天推出「康康五」活動，Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月11日至8月13日限時3天推出「康康五」活動，Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）可享同品項買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至8月22日指定6款植覺生活鮮食商品使用全盈+PAY支付，即可享79折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至8月22日指定6款植覺生活鮮食商品使用全盈+PAY支付，即可享79折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至8月22日三角飯糰、大飯糰全品項可享第2件58折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至8月22日三角飯糰、大飯糰全品項可享第2件58折。圖／全家便利商店提供

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