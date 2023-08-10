只有3天！全家便利商店「特大杯美式咖啡、仙女紅茶」買1送1　「金飯糰」限時第2件58折

再撐一下就可以開心過周末，超商的周末限時優惠也準備好了！全家便利商店8月11日至8月13日限時3天推出「康康五」活動，共有5款優惠商品，包含上班族，出遊的開車族們需要的Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）、網友超愛的私品茶「仙女紅茶」（冰熱不限）、義美巧克力脆片雪糕、康普茶葡柚蜜香風味等皆可享同品項買1送1；味丹竹炭水則可享同品項買2送2。

三角飯糰是許多人的早餐首選，快速方便又有多種口味可以選擇，全家便利商店的「金飯糰」系列精選台南特等米，以及韓國直送三段烘烤海苔，鮮脆度升級，再以飯餡的黃金比例完成飯糰。此次首推與日本全家便利商店使用相同原料的「紅鮭飯糰」及「北海道昆布飯糰」，前者使用海藻鹽熟成鮭魚肉，炙燒後入餡帶有特有甘甜風味，後者使用有「昆布之王」美稱的真昆布，搭配佃煮柴魚高湯，鮮味滿滿。即日起至8月22日全家便利商店三角飯糰、大飯糰全品項可享第2件58折。