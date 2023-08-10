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SHARP二合一空氣清淨除濕機 強力除濕+淨化空氣 定速強風小孩衣物40分鐘就乾爽

文／ 夏普 提供

夏天到來又熱又時不時的颱風對流大雨搞得濕答答，衣服晾不乾、屋內悶濕、廁所味道不優，連同身體也覺得過敏癢癢，以上若是你會遇到的問題，那就是你需要一台有空氣清淨功能的二合一除濕機。

夏普PCI自動除菌離子除濕機，除了淨化空氣更有強大的除濕功能。 圖／夏普 提供
夏普PCI自動除菌離子除濕機，除了淨化空氣更有強大的除濕功能。 圖／夏普 提供

搭載獨家PCI自動除菌離子 5種行程聰明選擇快速除濕
SHARP夏普二合一空氣清淨除濕機，具備獨家的PCI自動除菌離子，除了淨化空氣更有強大的除濕功能，小孩衣物使用定速強風功能可在40分鐘就變乾爽。夏普的二合一機種可同時有效去除室內的污染物、異味和潮濕，針對半乾臭味、汗臭味還有菸臭味均可有效強力脫臭。擁有5種運轉行程【濕度設定】、【衣物乾澡】、【連續除濕】、【舒眠除濕】、【空氣清淨】 ，專家建議相對濕度可設定在60%，對人體最舒適。可依據室內溼度及環境需求來選擇使用。除濕同時可搭配使用釋放PCI自動除菌離子的「空氣清淨」模式，用強力風量將滯流空氣流動循環,加快室內空氣循環濾除細菌以及過敏原。

使用定速強風功能，小孩衣物40分鐘就變乾爽。 圖／夏普 提供
使用定速強風功能，小孩衣物40分鐘就變乾爽。 圖／夏普 提供

180度送風快速乾燥洗滌衣物 沒有烘衣機也不用擔心衣服乾不了
夏普的二合一空氣清淨除濕機，多種擺風模式加強除濕，上下180送風可均勻乾燥剛洗滌的衣物，下方70度送風可乾燥浴室/地毯以及雨天淋濕的鞋子，一機全效多用，可除濕的坪數從6坪到15坪，夏普二合一功能的DW系列有多款機種可依照家中狀況需求去做選擇。

即日起至９月底止買夏普商品可參加”全民HIGH一夏”活動，登錄即可送好禮，再抽東京雙人機票。

圖／夏普 提供
圖／夏普 提供

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