金紙吐司太有梗！大潤發助攻中元節 這4天滿額9折回饋

搶攻中元商機，大潤發自8月11日起至8月24日拼年度最大檔期促銷，集結拜拜箱、拜拜用品、零食、飲品、生鮮等超破萬種中元精選商品下殺最低5折，還有豐富便利的拜拜箱、可吃可拜的趣味金紙吐司以及3.6呎的消災祈福龍船，拜拜有誠意又吸睛。活動期間內每週六、日（8/12、8/13、8/19、8/20）消費單筆滿2,000元還可享9折現金抵用券優惠。

一盒搞定的拜拜箱成為近年民眾最愛的普渡好幫手，大潤發特別為消費者推出2款組合，最低400元有找，「祈福平安大發箱」內含泡麵、飲品、零食等8樣商品，售價399元；另一款「金澎派拜拜箱」則有米、鹽、糖、蔭油、麵條等11樣必備商品，售價699元。還有「拜拜綜合水果盤」擁有火龍果、奇異果、柳橙、蘋果、甜桃等多種當季水果組合，300元有找。另外，特別推薦超級應景的「金紙吐司」，運用網路最夯的千層吐司，不僅可以拜拜又能吃；另外亦有中元必備冷藏土雞，售價269元。

拜拜新手必買的「中元普渡澎派金紙組合箱」，則是幫大家備好普渡公的大壽金、招財福，也有好兄弟所需的地府錢、大元寶等，內容齊全豐富，買1箱普渡便利又有誠意。另外，大潤發更特別推出普渡拜拜專用的限量「3.6呎消災祈福龍船」，可消災祈福，售價2,099元。