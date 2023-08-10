今天關公聖誕拜拜要注意 神像分三種 拜錯反效果

今天是「關聖帝君」關羽的聖誕，不少民眾會在今天拜關公，不過命理師楊登嵙說，關公神像有分，文關公、武關公、封官端坐3種，適合拜的行業不同，民眾前往祭祀時，要多留意，祭祀的是否為適合自己職業的關公，否則沒有對運勢有加分，反而導致反效果。

命理師楊登嵙說，關公是軍事家，從事兵站工作，精於算數計帳，曾設簿記法，發明日清簿，傳說關公年輕時，也曾經在家鄉從商，以買賣布匹為業，關公所用的刀，十分鋒「利」，與生意上求「利」同音，求之獲「利」，而一般合伙做生意，以「義」相結的企業商人，因為仰慕關公之信義，故奉為守護神，以期信義之道。

楊登嵙說，關公神像有文、武、封官端坐三大類，求智慧、求財、求升官各有不同，分述如下：

一、文關公：手拿「春秋」書卷，代表關公讀書沈思，書本有開和闔兩種，文職工作、文官、學生都適合拜，但若是手中拿的是「開本」的關公像，「開本」台語諧音近似「虧本」，生意人就不要拜這種神像。

二、武關公：手拿青龍偃月刀，適合做生意的人的人拜，但關公的刀刃最好向內。「武關公」神像還有一種是騎赤兔馬的，通常從事運輸業的貨運、航空、計程車業，還有在外忙奔忙的業務、保險仲介等行業都很適合來拜，可以獲得關聖帝君的庇佑出入順利平安，業績暢旺。

三、封官後端坐、手拂鬚或持笏板的關公神像：這類關公神像在宮廟最常見，不管文職、讀書人或軍警、生意人都可以拜。