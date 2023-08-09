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跟著CHAUMET 植物學家漫步珠寶花園

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
Blé麥穗鉑金和18K黃金可轉換式鑽石項鍊，主石10.25克拉祖母綠切割D FL Type II A級鑽石，轉換式設計可拆出兩條項鍊。圖／CHAUMET提供
Blé麥穗鉑金和18K黃金可轉換式鑽石項鍊，主石10.25克拉祖母綠切割D FL Type II A級鑽石，轉換式設計可拆出兩條項鍊。圖／CHAUMET提供

隨全新《Le Jardin de Chaumet》頂級珠寶系列發表，巴黎芳登廣場12號的CHAUMET總店裡，洋溢盎然綠意。涵蓋12種植物的68件珠寶按四種主題陳設，讓人漫步其中，有林間的槲寄生、蕨葉和白楊樹；田野中的麥穗與葡萄葉蔓；如花園的三色堇、鬱金香、鳶尾花、海芋；以及來自海外的愛情花、木蘭和菊花，各以真實的植物花卉對應布置，讓珠寶與自然並陳，展開對話。

聯合報也與CHAUMET CEO Jean-Marc Mansvelt專訪對話，深入暢談最新系列的珠寶設計特色，並領會自然主義風格精髓。

推陳出新 重新詮釋經典

再次看到植物主題，且不乏品牌代表性物種，我們好奇和過往有何不同，對此，Jean-Marc Mansvelt說，早從1780年尼鐸（Marie-Étienne Nitot，CHAUMET創始人）創立工作室並於文件署名「自然主義珠寶商」以來，大自然就成為CHAUMET永恆的靈感來源，因此，「這些物種在CHAUMET過去設計中出現過無數次，未來也會，但重要的是如何重現，它們不同於過去的任何一件作品，這才是最有趣的」。

像最經典也最具代表性的麥穗，從約瑟芬皇后時的麥穗冠冕，迄今不斷推陳出新，此次帶來富饒飽滿卻又輕盈的版本。他特別讚賞CHAUMET設計總監Ehssan Moazen用不同角度重新詮釋經典，展現創意，「這條麥穗項鍊僅需透過一個很精巧的暗扣，一秒就能夠開闔，分成兩條項鍊，共有三種配戴方式。如果不是如此好玩、簡單，你不會想轉換或經常配戴它」。

他又以最喜歡的Tulip鬱金香項鍊說明，「因為鍊條的關係，這條項鍊乍看起來很男性化、很有力，但接著再看到這朵柔美的花，以許多寶石細膩鑲嵌出多種顏色，我很喜歡這種充滿強烈生命力又很和諧的對比」。

確實，我們看到同樣的植物，但全新系列在造型上，線條和輪廓更簡潔節制，配色比例平衡，時而對比但和諧，加上運用轉換式設計能多重配戴，整體更顯時髦優雅。此外，在工藝細節處，寶石的幾何車工和多種鑲嵌方式，搭配金工拉絲或拋光處理出亮或霧面質地效果，也都值得細細玩味。

觀察自然 生動展現真實

CHAUMET幾乎等於自然主義風格，究竟其特色為何，Jean-Marc Mansvelt也為我們重點解釋，「一是真實的自然（real nature）。CHAUMET創造的自然是從一個植物學家的角度出發，看起來就像真實的自然，不是夢中也不是抽象的。這是一個與眾不同的視角，沒有對錯，這代表是以一種謙遜的姿態去看待自然、去觀察自然，而不是高高在上的」。

「另一個特色是植物物種的多樣性（diversity），為呈現真實自然，而原始自然本就是多樣化的，有各式各樣的物種，因此243年來CHAUMET研究超過90種物種，如植物學家隨時環顧四周，看看大自然裡有什麼」。

此外，「CHAUMET的大自然是活的，真實鮮活的動態感（the sense of movement）也是一大特色。以蕨葉為例，Ehssan在此用了三種鑲嵌技巧，創造多層次的動態感，賦予這件作品更多能量。多層次、動態、圓潤外型、不同切工的鑽石，這些混搭組合不是因為有趣或炫技，而是為了生動展現真實。」

Tulipe鬱金香18K白金項鍊，運用不同切割和鑲嵌方式的錳鋁榴石及尖晶石葉子，包繞著10.71克拉梨形紅色尖晶石主石，如柔軟緞帶對比剛硬鍊條。圖／CHAUMET提供
Tulipe鬱金香18K白金項鍊，運用不同切割和鑲嵌方式的錳鋁榴石及尖晶石葉子，包繞著10.71克拉梨形紅色尖晶石主石，如柔軟緞帶對比剛硬鍊條。圖／CHAUMET提供
Arum海芋18K白金和黃金戒指，鑲嵌鑽石的白K金幾何線條的花萼環繞黃色剛玉花蕊。圖／CHAUMET提供
Arum海芋18K白金和黃金戒指，鑲嵌鑽石的白K金幾何線條的花萼環繞黃色剛玉花蕊。圖／CHAUMET提供
Pensée三色堇18K白金戒指，fil couteau刀鋒工藝打造如蕾絲的網狀戒環，再以彩繪玻璃鑲嵌法勾勒出三色堇綻放的花瓣，襯托枕形切割的艷彩黃鑽主石。圖／CHAUMET提供
Pensée三色堇18K白金戒指，fil couteau刀鋒工藝打造如蕾絲的網狀戒環，再以彩繪玻璃鑲嵌法勾勒出三色堇綻放的花瓣，襯托枕形切割的艷彩黃鑽主石。圖／CHAUMET提供
Magnolia木蘭花18K白金和18K黃金戒指，黃金葉片手工刻鑿細緻紋路與鑲鑽花瓣交錯，造型立體生動，鑲嵌Taille Impératrice皇后式切割鑽石、馬眼形與圓形明亮式切割鑽石的花朵光芒璀璨。 圖／CHAUMET提供
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Feuille de Vigne葡萄葉蔓18K白金戒指，運用多種切割和尺寸寶石，葉片上以包邊鑲座環繞鑽石、黑色與灰色尖晶石和莫桑比克紅寶石，底座均獨立打磨，工序繁複而精密。圖／CHAUMET提供
Feuille de Vigne葡萄葉蔓18K白金戒指，運用多種切割和尺寸寶石，葉片上以包邊鑲座環繞鑽石、黑色與灰色尖晶石和莫桑比克紅寶石，底座均獨立打磨，工序繁複而精密。圖／CHAUMET提供
Fougère蕨葉18K白金鑽石冠冕，運用包鑲、爪鑲和錯視鑲嵌，並結合明亮式切割與獨家六角形的Taille Imperatrice皇后式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Fougère蕨葉18K白金鑽石冠冕，運用包鑲、爪鑲和錯視鑲嵌，並結合明亮式切割與獨家六角形的Taille Imperatrice皇后式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Chrysanthème菊花18K白金耳環，主石12.17克拉枕形藍寶石，粉紅色玉髓雕琢出纖細花瓣，藍和黃色剛玉不對稱搭配。圖／CHAUMET提供
Chrysanthème菊花18K白金耳環，主石12.17克拉枕形藍寶石，粉紅色玉髓雕琢出纖細花瓣，藍和黃色剛玉不對稱搭配。圖／CHAUMET提供
Fougère蕨葉18K白金鑽石耳環，運用包鑲、爪鑲和錯視鑲嵌，並結合明亮式切割與獨家六角形的Taille Imperatrice皇后式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Fougère蕨葉18K白金鑽石耳環，運用包鑲、爪鑲和錯視鑲嵌，並結合明亮式切割與獨家六角形的Taille Imperatrice皇后式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Arum海芋18K白金和黃金可轉換式項鍊， 10.67克拉祖母綠切割黃色剛玉為花蕊中心，鑲嵌鑽石的白K金幾何線條的花萼環繞，花萼可拆卸作為胸針。圖／CHAUMET提供
Arum海芋18K白金和黃金可轉換式項鍊， 10.67克拉祖母綠切割黃色剛玉為花蕊中心，鑲嵌鑽石的白K金幾何線條的花萼環繞，花萼可拆卸作為胸針。圖／CHAUMET提供
CHAUMET CEO Jean-Marc Mansvelt。圖／CHAUMET提供
CHAUMET CEO Jean-Marc Mansvelt。圖／CHAUMET提供

珠寶 鬱金香

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